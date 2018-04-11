Депутата горсовета Красноярска лишился имущества на 18 млн рублей 

Виталий Тычинин депутат и одновременно председатель комиссии горсовета Красноярска по безопасности жизнедеятельности и экологии обвиняется в налоговых махинациях, которыми он занимался еще, будучи директором «Красноярского хлеба». По словам и.о. руководителя ГСУ СК РФ по краю Александра Расстрыгина со 2 сентября 2013 года по 2 марта 2015 года — это предприятие не исполнило обязательства по перечислению в бюджет исчисленного и удержанного с фактически выплаченного дохода работникам НДФЛ в сумме более 31,8 млн руб. Тычинину предлагалось погасить задолженность в добровольном порядке и прокуратура решила взыскать долг имуществом бывшего руководителя.