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Александр Котов занял 10 место в рейтинге упоминаемости глав заксобраний от «Медиалогии»
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Александр Котов занял 10 место в рейтинге упоминаемости глав заксобраний от «Медиалогии» 

Псковская губерния 56 минут назад
Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за март 2018 года: в обновлённом рейтинге спикер Псковского областного Собрания Алксандр Котов занял 10 место, поднявшись на 12 строчек. Отметим, это не первое пападание Котова в топ-10 самых медийных глав заксобраний России. Лидерами рейтинга стали Алексей Шапошников (Москва), Вячеслав Макаров (Петербург) и Владимир Константинов (Крым), который покинул первую строчку рейтинга. Наименее медийными руководителями заксобраний стали Владимир Нарожный (Адыгея), Александр Маслов (Чукотский автономный округ) и Юрий Минаков (Марий Эл). Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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