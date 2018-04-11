В Чечне ответили на заявление Патрушева об угрозе со стороны вернувшихся в РФ семей боевиков

«Можно с этими гражданами работать. Если бы они не были готовы к такой адаптации, к не только физическому, но и идеологическому возвращению на родину, они бы никогда не вернулись. Николай Платонович абсолютно прав в том, что проверка должна быть, и внимание к таким подросткам детям и женщинам должно быть соответствующее, чтобы при неэффективной профилактике, особенно на территориях, где таких концепций как в Чечне нет, не возникли очаги террористической идеологии. В Чеченскую республику с такими вопросами и предложениями не обращаются, а ведь мы являемся примером борьбы с идеологией терроризма и экстремизма, поэтому добро пожаловать, мы готовы делиться опытом».

Умаров также отметил, что мероприятия, о которых говорил Патрушев, — это необходимые меры профилактики.

«Речь не идёт о каких-то неминуемых негативных последствиях для тех, кто изъявил желание вернуться на историческую родину, покинув зону антитеррористической операции на Ближнем Востоке. Разумеется, кроме тех, кто имеет реальные проблемы с российским законодательством. В данном случае, мероприятия, предлагаемые Секретарём Совета Безопасности, не выходят за рамки необходимых в таких случаях мер профилактики. Причём, в части касающейся подростков, подвергшихся ИГИЛовской (группировка запрещена на территории РФ — прим. ГМ) пропаганде, необходима очень кропотливая и комплексная работа. В Чеченской Республике по поручению Рамзана Ахматовича Кадырова такая работа ведётся давно и очень эффективно. Женщины, дети и подростки вернувшиеся к нам автоматически попадают в благополучную атмосферу. Единая концепция духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, разработанная Главой ЧР Рамзаном Кадыровым, позволяет людям, подвергшимся чудовищному обману, пройти соответствующие процедуры по психологической и религиозной адаптации. Однако это не значит, что силовики нашей республики бездействуют. Проверки, разумеется, проводятся в установленном порядке, но делается это там, где действительно необходимо, и весьма деликатно».