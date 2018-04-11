Пирцхалава Ираклий Леонидович (Иракли) 

Дата рождения: 13 сентября 1977 года
Место рождения: Москва
Знак Зодиака: Дева
Ираклий вырос без отца. Родители развелись, когда он был ещё маленьким. Маме — Нане Рожденовне приходилось много работать, поэтому свои первые университеты мальчик осваивал в школе-интернате с уклоном на спорт и французский. Мечтой недобаюканного ребенка стал футбол. Но мама понимала наклонности своего сына и настояла, чтобы он занимался скрипкой. Иракли начал посещать музыкальную школу и в какой-то момент всерьез увлекся музыкой. К 16 годам он уже писал собственные композиции, увлекался хип-хопом, щеголял по школе в широких штанах, сумел пройти сложный кастинг и попасть в группу подтанцовки к культовому в то время Богдану Титомиру. Ему даже удалось поработать на одной сцене с кумиром. Но амбициозный Ираклий хотел сделать нечто свое. Через короткое время он создал группу «Клык и Купорос» и выпустил хип-хоп диск позитивных композиций. Чуть позже, не долгое время Иракли поучаствовал в коллективе «Тет-а-тет», затем занимался устроительством
культовых вечеринок в клубе «Гараж», которые в итоге переросли в международные фестивали Москвы по уличным танцам и т.д. Параллельно с организацией фестивалей Пирцхалава делал авторскую программу «Клубные перцы» на радио «Хит-FM» и уже дослужился до должности арт-директора московского клуба «Галерея».
В 2003 Пирцхалава пришел на телешоу «Фабрика звезд — 2», его привлек тот факт, что продюсером проекта будет Максим Фадеев. Молодой человек не ошибся, благодаря участию в «Фабрике», вся страна узнала о таланте артиста Иракли. На его счету три статуэтки премии «Золотой граммофон». Все хиты музыканта до сих пор на слуху и, судя по всему, он не собирается останавливаться на достигнутом.
Параллельно с артистической карьерой, музыкант получил высшее управленческое образование, что позволило ему не только заниматься продюсированием в области музыки, но и попробовать себя в других видах деятельности. В 2012 году артист открыл собственный ресторан VinoGrad, к настоящему моменту закрывшийся. В 2015 году Пирцхалава вновь попробовал открыть заведение — ресторан-бар Andy's. В нем помимо гастрономического изобилия проходили выставки, игрались живые концерты и проводились вечеринки с электронной музыкой.
Иракли принимал участие во втором сезоне популярного шоу «Один в один!», где примерил на себя образы Стаса Михайлова, Льва Лещенко, Алёны Апиной, Рэя Чарльза, Ильи Лагутенко, Шакиры, Басты, Сосо Павлиашвили, Леонида Агутина, Джеймса Брауна, Николая Расторгуева, Джона Бон Джови, Джастина Тимберлейка и Игоря Саруханова.
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Личная жизнь Ираклия Пирцхалавы
Со своей первой супругой Иракли познакомился, по собственному свидетельству, в кафе, после чего их отношения продолжались в соцсети, пока, наконец, они не стали жить вместе. В браке Софья Гребенщикова родила мужу двух сыновей: Илью (2010) и Александра (2012). В 2014 году брак разладился, но разведясь, бывшие супруги сохранили дружеские отношения и продолжают воспитывать детей вместе. В настоящее время артист состоит в отношениях с топ-моделью Светланой Захаровой.
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Интересный факт
Иракли является ярым противником посточнного использования гаджетов для общения. В 2014 году он, став одним из первых обладателей шестой модели iPhone, демонстративно разбил его в знак того, что людям следует чаще общаться вживую.
Дискография
Альбомы
2004 — Лондон-Париж
2009 — Сделай Шаг 2016 — Ангелы и Демоны
Синглы
2004 — Закрой глаза рукой
2005 — Лондон-Париж
2005 — Время
2005 — Капли абсента
2006 — Я с тобой
2006 — Ну и что 2007 — Еду в лето
2007 — Сны 2008 — Так не бывает
2008 — Ты не со мной
2008 — Сделай шаг 2009 — Непрощенные»
2010 — Твои глаза
2010 — Вокруг земли
2011 — Напополам
2011 — Белый пляж
2011 — Ты одна
2012 — Не любовь
2012 — Я тебя люблю
2012 — Осень
2012 — Все будет ok 2014 — Я — это ты 2016 — На бульварном