Правительство РФ готово рассмотреть инициативу о замене железнодорожных переездов путепроводами

Правительство может рассмотреть инициативу о ликвидации автомобильных переездов через железнодорожные пути посредством строительства путепроводов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ.

«Создание переездов по стандартному единому проекту, в принципе, могло бы быть неплохой идеей в тех случаях, когда речь идет о достаточно стандартизованных операциях. Наверное, полностью ликвидировать эту проблему при помощи единых подходов к проектированию переездов будет сложно, но использовать эту модель можно. Короче говоря, готовьте предложение, давайте посмотрим, что можно сделать, в том числе и с использованием федеральных ресурсов», — сказал Д. Медведев , отвечая на вопрос Павла Федяева «Единая Россия» ) о возможности поддержки правительством соответствующей инициативы партии.

Согласно приведенной П. Федяевым статистике, в 2017 г. на железнодорожных переездах произошло 242 ДТП, что на 17,5% больше, чем годом ранее.