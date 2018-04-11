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Правительство РФ готово рассмотреть инициативу о замене железнодорожных переездов путепроводами
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Правительство РФ готово рассмотреть инициативу о замене железнодорожных переездов путепроводами 

Агентство «Москва» 1 час назад
Правительство может рассмотреть инициативу о ликвидации автомобильных переездов через железнодорожные пути посредством строительства путепроводов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ.
«Создание переездов по стандартному единому проекту, в принципе, могло бы быть неплохой идеей в тех случаях, когда речь идет о достаточно стандартизованных операциях. Наверное, полностью ликвидировать эту проблему при помощи единых подходов к проектированию переездов будет сложно, но использовать эту модель можно. Короче говоря, готовьте предложение, давайте посмотрим, что можно сделать, в том числе и с использованием федеральных ресурсов», — сказал Д. Медведев, отвечая на вопрос Павла Федяева («Единая Россия») о возможности поддержки правительством соответствующей инициативы партии.
Согласно приведенной П. Федяевым статистике, в 2017 г. на железнодорожных переездах произошло 242 ДТП, что на 17,5% больше, чем годом ранее.
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