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Франция не определила характер возможной акции против Сирии
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Франция не определила характер возможной акции против Сирии 

Парламентская газета 59 минут назад
Фото: Парламентская газета
Власти Франции пока не приняли решения о характере потенциальной акции в отношении Сирии, сказал официальный представитель кабмина, государственный секретарь Бенжамен Гриво, сообщает ТАСС.
Он отрицательно ответил на вопрос журналистов, был ли определён на заседании правительства формат возможного участия Парижа в вероятной акции против Сирии.
Гриво отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон продолжает консультации с лидерами США, Великобритании и других стран по этому вопросу.
Ранее, 9 апреля, Макрон в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом обсудил предполагаемое использование химического оружия в сирийском городе Дума.
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