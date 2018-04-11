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Закупать лекарства для ряда орфанных заболеваний могут на федеральном уровне
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Закупать лекарства для ряда орфанных заболеваний могут на федеральном уровне 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Финансирование закупки лекарств для пациентов с некоторыми орфанными заболевания может быть передано на федеральный уровень, сказал председатель Правительства Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчётом о работе кабмина.
«Может быть, если есть смысл передать финансирование закупки лекарств для некоторых орфанных заболеваний на федеральный уровень», — сказал он, отвечая на вопрос члена Комитета Госдумы по международным делам Сергея Маринина (ЛДПР).
Также глава кабмина отметил, что в России с каждым годом расширяется список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). «За последние годы список ЖНВЛП увеличился на 100 единиц. И в значительной степени эти препараты (до 84 процентов) сейчас выпускаются в России», — отметил он.
По словам Дмитрия Медведева, Правительство продолжает регулировать рынок препаратов из списка ЖНВЛП. «В прошлом году цены на жизненно важные лекарственные препараты не только не выросли, но даже на один процент уменьшились», — подчеркнул он.
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