Закупать лекарства для ряда орфанных заболеваний могут на федеральном уровне

Финансирование закупки лекарств для пациентов с некоторыми орфанными заболевания может быть передано на федеральный уровень, сказал председатель Правительства Дмитрий Медведев , выступая в Госдуме с отчётом о работе кабмина

Также глава кабмина отметил, что в России с каждым годом расширяется список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). «За последние годы список ЖНВЛП увеличился на 100 единиц. И в значительной степени эти препараты (до 84 процентов) сейчас выпускаются в России», — отметил он.

По словам Дмитрия Медведева, Правительство продолжает регулировать рынок препаратов из списка ЖНВЛП. «В прошлом году цены на жизненно важные лекарственные препараты не только не выросли, но даже на один процент уменьшились», — подчеркнул он.