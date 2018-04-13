Начальник ГУИП Омской области назначили Анастасию Гуливатенко 

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Врио губернатора Александр Бурков назначил нового начальника Главного управления информационной политики Омской области. Им стала Анастасия Гуливатенко. На этом посту она сменит Станислава Сумарокова, который ушёл в отставку 10 апреля.
Напомним, Анастасия Гуливатенко работает в правительстве региона с 2015 года. Сначала она занимала должность пресс-секретаря в министерстве экономики, затем пост советники в Главном управлении внутренней политики. В 2017 году Гуливатенко назначили руководителем пресс-службы главы региона.