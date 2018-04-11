Портят облик. Центр Липецка хотят очистить от киосков и торговых лавок

Малый бизнес в Липецке снова оказался под угрозой. Около месяца назад предприниматели узнали, что их киоски и павильоны не вписываются в новые правила благоустройства, разработанные мэрией, и их придётся убрать. А это более 400 объектов торговли, на каждый из которых приходится по 8-11 рабочих мест. Куда пойдут эти люди и какую альтернативу предлагают им чиновники — в материале «АиФ-Черноземье»

Кошмар для «маленьких»

Камнем преткновения в новых правилах стала так называемая «красная линия», обозначающая территорию общего пользования. По сути это то, что мы видим, когда едем по центральным улицам.

«Посмотрите на остановку «Площадь Революции» — яркие разномастные киоски, перед ними — три холодильника с напитками, выставленные на всеобщее обозрение. Рядом дерево, к которому огромной цепью прикована точка по торговле квасом. Красиво ли это? А ведь здесь центр города», — пояснил позицию администрации мэр Сергей Иванов

Привёл градоначальник и ещё несколько примеров, когда торговые точки, по его мнению, уродуют облик города. Согласно новым правилам, все они должны быть вынесены за «красную линию».

«Это значит только одно — смерть малому бизнесу, — говорит предприниматель Марина Харламова . — Люди вложили в обустройство торговых мест все свои деньги. Многие до сих пор не расплатились с кредитами. Если эти Правила примут, они лишатся всего. Работу потеряют не только предприниматели, но и продавцы, грузчики, водители, электрики… Представляете, какая это цепочка! Тысячи семей останутся без дохода».

Представители малого бизнеса недоумевают, как вообще так получилось, что сейчас их прогоняют с законных мест. Ведь они занимают землю не просто так — сама же администрация дала на это «добро». Но, получается, администрация может это добро и «отобрать».

Забыли о людях?

Очевидно, что у предпринимателей и власти накопилось друг к другу много вопросов и взаимных претензий. Обсудить их попытались на встрече в мэрии. Разговор получился долгим и сложным. Представители администрации убеждали, что городские улицы нужно приводить в «божеский вид».

«Они должны иметь единый архитектурно-художественный облик, — отметила главный архитектор города Татьяна Азова . — Сегодня у нас есть проекты благоустройства ул. Ленина, Плеханова, пр. Победы и Мира. Вместе с тем большинство киосков уже морально устарели, и вписать их в современные улицы просто невозможно. Если же мы говорим об остановочных павильонах, то это должны быть комфортные остановки, а не пункты продажи яиц и чистки подушек».

В свою очередь, предприниматели заявили, что готовы привести в порядок свои объекты, чтобы они не противоречили архитектуре города. Но просили чиновников об одном — «не резать по живому».

«Мы пришли сюда не воевать, а находить компромиссы, — сказали представители бизнеса. — Мы ведь тоже живём в этом городе и хотим, чтобы он был красивым. Но, занимаясь благоустройством, нельзя забывать о людях. Не лишайте их куска хлеба!»

Предприниматели обещали подготовить проекты благоустройства — то, как они это видят. Чиновники заверили, что никого не заставят съехать просто так, а предложат альтернативу. Устроит ли она бизнес? Точка в этом вопросе ещё не поставлена. Обсуждение новых Правил продолжится на публичных слушаниях, которые состоятся 17 апреля в 11.00 по ул. Космонавтов, 56.