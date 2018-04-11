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В УВД по ЦАО состоялось праздничное заседание, посвященное 55-летию со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России
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В УВД по ЦАО состоялось праздничное заседание, посвященное 55-летию со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
Свой профессиональный праздник отмечают следователи органов внутренних дел. Для торжественного заседания в актовом зале Управления собрались руководители и личный состав следственных территориальных отделов УВД.
В президиуме врио начальника УВД по ЦАО подполковник полиции Вадим Илизиров, заместитель начальника УВД по ЦАО полковник внутренней службы Александр Шарков, заместитель начальника УВД по ЦАО — начальник Следственного управления полковник юстиции Иван Дементьев, почетный гость — ветеран следственных органов, заслуженный юрист Российской Федерации генерал-майор юстиции в отставке Сергей Новоселов.
Врио начальника Управления Вадим Илизиров поздравил с профессиональным праздником личный состав следователей округа. Он отметил, что в следствие работают истинные профессионалы своего дела, элита сотрудников органов внутренних дел. От их мастерства и профессионализма зависит результат работы всех служб.
Начальник Следственного управления УВД Иван Дементьев выразил слова благодарности коллективу единомышленников, которыми он руководит и с кем непосредственно работает.
Врио заместителя начальника полиции (по ОР) Николай Шпигун пожелал коллегам нести с гордостью этот нелегкий труд и оставаться беспристрастными и справедливыми в любой ситуации.
Заместитель начальника Управления Александр Шарков поздравил с праздником дружный коллектив следователей округа. Он высказался об их профессионализме, о том, что путь к успеху — это результат большого и напряженного труда.
Ветеран следственных органов Сергей Новоселов обратился с поздравлением к коллегам и рассказал об истории становления службы. Он с уверенностью констатировал, что нынешнее молодое поколение следователей, используя накопленный опыт ветеранов службы, успешно применяет его в своей деятельности.
В заключении торжественного заседания всем собравшимся был продемонстрирован фильм телестудии ГУ МВД России по г. Москве «55-лет образования органов предварительного следствия МВД России».
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