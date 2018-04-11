В УВД по ЦАО состоялось праздничное заседание, посвященное 55-летию со дня образования органов предварительного следствия в системе МВД России

Свой профессиональный праздник отмечают следователи органов внутренних дел . Для торжественного заседания в актовом зале Управления собрались руководители и личный состав следственных территориальных отделов УВД.

Врио начальника Управления Вадим Илизиров поздравил с профессиональным праздником личный состав следователей округа. Он отметил, что в следствие работают истинные профессионалы своего дела, элита сотрудников органов внутренних дел. От их мастерства и профессионализма зависит результат работы всех служб.

Начальник Следственного управления УВД Иван Дементьев выразил слова благодарности коллективу единомышленников, которыми он руководит и с кем непосредственно работает.

Врио заместителя начальника полиции (по ОР) Николай Шпигун пожелал коллегам нести с гордостью этот нелегкий труд и оставаться беспристрастными и справедливыми в любой ситуации.

Заместитель начальника Управления Александр Шарков поздравил с праздником дружный коллектив следователей округа. Он высказался об их профессионализме, о том, что путь к успеху — это результат большого и напряженного труда.

Ветеран следственных органов Сергей Новоселов обратился с поздравлением к коллегам и рассказал об истории становления службы. Он с уверенностью констатировал, что нынешнее молодое поколение следователей, используя накопленный опыт ветеранов службы, успешно применяет его в своей деятельности.