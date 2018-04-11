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IKEA откроет первый в России компактный магазин
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IKEA откроет первый в России компактный магазин 

Sostav.ru 1 час назад
Фото: Sostav.ru
В российском торговом центре «Авиапарк» откроется первая IKEA компактного формата, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя шведской компании в России.
IKEA заработает в ТЦ в конце мая на торговой площади чуть более 300 кв. м. Магазин будет работать в тестовом формате. Основная его цель — дать возможность покупателям спроектировать кухню или гардероб, а также заказать товары из интернет-магазина IKEA.
Пока это будет единственный магазин такого формата у компании в России. Договор аренды с «Авиапарком» подписан на год. По истечении тестового периода IKEA определится с планами развития такого типа магазинов. IKEA думает и над другими форматами — «помимо пунктов приема заказов на кухни и гардеробы это могут быть точки со специализациями на других типах товаров».
«В процессе переговоров с компанией ИКЕА мы выявили совпадение наших главных интересов. Со стороны ИКЕА было желание оперативно вывести на рынок и протестировать новый формат, а нам хотелось привлечь еще более широкую аудиторию и удовлетворить ее очевидный покупательский спрос. С приходом ИКЕА в «Авиапарк» мы расширяем наше предложение в сегменте товаров для дома. Таким образом, наши посетители смогут приобрести все необходимое для обустройства своего дома в одном месте. Теперь добраться до ИКЕА из центра можно за 5 минут на автомобиле или такси. В то же время станция метро в шаговой доступности открывает доступ к услугам компании для 5 миллионов жителей в зоне охвата «Авиапарка»», — рассказывает Михаил Свердлов, управляющий директор «Авиапарка».
Сейчас торговые центры шведского ритейлера находятся за МКАД: в Химках, Теплом стане и Белой даче. Всего у IKEA в России 14 торговых центров, но компания давно искала возможности открыть магазины в пределах Москвы.
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