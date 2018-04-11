Дэмиэн Льюис сыграет скандального мэра Торонто 

Дэмиэн Льюис («Родина», «Сага о Форсайтах») перевоплотится в Роба Форда, бывшего скандального мэра Торонто в биографической ленте «Управляй этим городом / Run This Town».
Ранее свое участие в проекте подтвердили Бен Платт («Идеальный голос»), Нина Добрев («Дневники вампира»), Мена Массуд, Скотт Спидман («Другой мир») и Дженнифер Эль («Пятьдесят оттенков свободы»).
В центре сюжета окажется репортер (Платт), который намерен вывести на чистую воду далеко не образцового политика Роба Форда, занимавшего пост мэра с 2010 по 2014 года. Массуд и Добрев сыграют помощников чиновника, они изо всех сил пытаются замять скандал. А скрывать действительно было что, за 4 года Роб Форд обвинялся в сексуальных домогательствах, употреблении наркотиков, вождении в нетрезвом виде и пьянстве на рабочем месте.
Одиозный политик скончался в марте 2016 года от редкой формы липосаркомы.