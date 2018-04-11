Совбез призвал готовить специалистов «с углубленным знанием истории ислама»

Выступая в среду в Черкесске на совещании, посвященном вопросам обеспечения национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, Патрушев отметил опасность лиц, прошедших обучение в религиозных заведениях ближневосточных стран и распространяющих идеи радикального ислама. В этих условиях важна просветительская работа среди населения, указал секретарь СБ.