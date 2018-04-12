На реке Иня в Новосибирской области начали взрывать лед 

Первые взрывы льда прошли 11 апреля в Мошковском и Новосибирском районе Новосибирской области. Спасатели вместе с взрывотехниками провели работы по ослаблению ледового покрова на реке Иня на участке между н.п. Мотково и Плотниково, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.
Лед взрывают ежегодно, чтобы обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод на реках в возможных местах образования затора. Чаще всего заторы образовываются на реках Иня, Бердь, Бакса и Карасук подвергают риску подтопления жилые дома и хозяйственные строения в населенных пунктах области.
На реке Иня спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области совместно со специалистами ООО «Кузбасспецвзрыв» провели 3 подрыва льда. С помощью взрывов разрушили заторы протяженностью около 400 метров, площадью более 2000 кв. метров.
«Подрывные работы в Новосибирской области проходят по плану, — пояснил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) полковник Виталий Панов, — Сегодня проведены взрывные работы на реке Иня восточнее села Мотково, рядом с садоводческими товариществами, которые ежегодно попадают в зону возможного подтопления. В дальнейшем, при прохождении паводка, в случае образовании заторов, будут проводиться оперативные ледовзрывные работы — в Кочковском, Красноозерском районах на реке Карасук и Искитимском районе на реке Бердь. Мероприятия спланированы до завершения ледохода на указанных реках».