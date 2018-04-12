На реке Иня в Новосибирской области начали взрывать лед

Первые взрывы льда прошли 11 апреля в Мошковском и Новосибирском районе Новосибирской области . Спасатели вместе с взрывотехниками провели работы по ослаблению ледового покрова на реке Иня на участке между н.п. Мотково и Плотниково, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по НСО.

Лед взрывают ежегодно, чтобы обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод на реках в возможных местах образования затора. Чаще всего заторы образовываются на реках Иня, Бердь, Бакса и Карасук подвергают риску подтопления жилые дома и хозяйственные строения в населенных пунктах области.

На реке Иня спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области совместно со специалистами ООО «Кузбасспецвзрыв» провели 3 подрыва льда. С помощью взрывов разрушили заторы протяженностью около 400 метров, площадью более 2000 кв. метров.