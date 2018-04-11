Меняем Турцию на Сочи: заграничные туры из Ростова подскочили в цене из-за резкого роста валюты

Самая горячая тема этой недели — новые рекорды валютных курсов. Сегодня, 11 апреля, доллар перевалил за 64 рубля, евро впервые за два года — за 80 рублей. Не самые радостные новости перед высоким сезоном: дончанам, планирующим провести этим летом отпуск за границей, придется пересмотреть бюджет на поездку. Подробности — в материале 161.ru.

Путевки на все заграничные направления уже выросли в цене в среднем на 10%, рассказали корреспонденту 161.ru сразу в трех турфирмах Ростова. И если курс евро и доллара будет подниматься дальше, туры в другие страны будут только дорожать.

— Конечно, цены на путевки выросли. Если человек уже полностью оплатил поездку за границу, то рост валюты его не коснется. Ничего доплачивать не надо. Если внесена предоплата, то стоимость путевки будет автоматически пересчитана, и придется доплатить, исходя из стоимости валюты, — говорит владелица туристической фирмы «Новый мир эксклюзив» Анна Шилова

Она считает, что рост доллара и евро — временное явление.

— Думаю, что скоро всё придет в норму, валюта упадет в цене, а вместе с этим — и путевки, — говорит Анна. — Если же такой курс будет держаться всё лето, то меньше ростовчан поедут за границу, и наш юг от этого выиграет. Мы уже это проходили в 2014 году, тогда стоимость евро доходила до 100 рублей, а доллара — до 80 рублей. Тогда был спад туристов. Кто-то, конечно, поехал за границу, кто-то — нет. В основном от туров в другие страны отказывались представители среднего класса.

Как ведут себя туристы

Ольга Герасимова , директор центрального офиса № 2 турфирмы «Розовый слон», также подтвердила, что туры подорожали.

— Образно, тур стоит 1 тысячу долларов на момент, когда курс был 58 рублей. На выходе путевка стоит 58 тысяч рублей. Доллар поднялся до 65 рублей, и за ту же самую путевку надо заплатить уже 65 тысяч рублей, — говорит она. — Те ростовчане, которые полностью оплатили тур, спокойны. Те, кто внес предоплату, выжидают. Никто же не знает, как доллар себя поведет. У кого сроки позволяют, не бегут оплачивать тур, надеются, что курс упадет.

В отличие от Анны Шиловой, Ольга Герасимова уверена: даже если доллар и евро будут стоит еще дороже, чем сегодня, то турпоток из Ростова за границу не уменьшится. Отдыхающие, скорее всего, изменят критерии отдыха: поедут не на две недели, а на одну, выберут более бюджетные направления и более бюджетные отели.

— Многие ездят в заграничный отдых в лучшем случае раз в году. Поэтому спрос вряд ли снизится, — считает Герасимова.

По ее словам, самые любимые места отдыха у ростовчан — Турция и Греция. Но в последнее время жители донской столицы всё чаще хотят попробовать что-то новенькое, например, остров Джерба в Тунисе

Директор ростовской турфирмы «Хамелеон» Ирина Тишкова, как и клиенты, с нетерпением ждет падения курса. Ее позиция по поводу турпотока за границу совпала с мнением Анны Шиловой.

— Если и дальше валюта будет расти, то, конечно, никто за границу не поедет. Будут менять Турцию на Сочи , — подытожила Ирина Тишкова.

Тем, кто еще не купил путевку, но собирался это сделать в ближайшее время, Анна Шилова советует подождать неделю-две и посмотреть на поведение валюты.