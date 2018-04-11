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«Арест года» оказался грубейшей ошибкой итальянских полицейских
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«Арест года» оказался грубейшей ошибкой итальянских полицейских 

360tv.ru 2 часа назад
Полиция Италии задержала в 2016 году опасного преступника «Генерала», который якобы занимался перевозкой африканских беженцев в Европу. Позже выяснилось, что «арест года» завершился поимкой обычного темнокожего мужчины. Об этом сообщил сайт eg.ru.
Провальную операцию итальянских полицейских подтвердили свидетели. Они заявили что Медхэни Йедего Меред по прозвищу «Генерал» праздно проводит время в Уганде. Шведский канал SVT совместно с The Guardian также опубликовали документальный фильм о ложном задержании преступника. Вместо него тюремное заключение на Сицилии отбывает
29-летний
Медхани Тесфамарьям Бехре.
Прокуратура Италии отказывается признавать ошибку и выдавать ордер на арест неуловимого «Генерала» из Эритреи.
Врач-лаборант
больницы № 2 в городе Миасс (Челябинская область) перепутала кровь во время переливания. В результате скончалась пожилая пациентка.
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