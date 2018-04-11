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«Свердловэнерго» ввел в эксплуатацию новый диспетчерский щит
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«Свердловэнерго» ввел в эксплуатацию новый диспетчерский щит 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Новый диспетчерский щит введен в эксплуатацию в Центральных электрических сетях филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго». Он оснащен программным комплексом СК-11 компании «Монитор Электрик». Работы по строительству велись весь 2017 год, после чего он находился в опытной эксплуатации. С персоналом производственного отделения была проведена учеба по работе с новым оборудованием.
Диспетчерский щит представляет собой видео-стену размером 8х3 метра, выполненную на основе 18 видеокубов. Он предназначен для визуализации телеметрической информации, поступающей с электросетевых объектов в диспетчерскую службу Центральных электрических сетей. За формирование изображения отвечают два видеоконтроллера, работающие в режиме горячего резервирования. Они управляются выводимым изображением, как с первого, так и со второго рабочего места диспетчера.
Программный комплекс СК-11, установленный на щите, представляет собой новое поколение автоматизированных систем управления производством, передачей и распределением электроэнергии, систем управления ремонтами и эксплуатацией, систем управления отказами, систем подготовки оперативного персонала энергосистем.
«Ввод в работу нового щита позволит в разы улучшить управляемость объектами, а значит улучшить электроснабжение потребителей столицы Урала и прилегающих городских округов. Повышение эффективности работы систем диспетчеризации в зоне ответственности Центральных электрических сетей позволит энергетикам еще четче владеть ситуацией в электросетевом комплексе стремительно развивающихся территорий пригорода Екатеринбурга», — подчеркивает и.о.заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» — директора филиала «Свердловэнерго» Алексей Смушкин.
Отметим, что энергетики Центральных электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» обеспечивают надежность электроснабжения таких территорий Свердловской области как Сысертский, Арамильский, Белоярский, В. Пышминский, Березовский и Среднеуральский городские округа, а также осуществляют обслуживание высоковольтных линий электропередачи 110 кВ в черте гЕкатеринбурга.
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