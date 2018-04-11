«Свердловэнерго» ввел в эксплуатацию новый диспетчерский щит

Новый диспетчерский щит введен в эксплуатацию в Центральных электрических сетях филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго». Он оснащен программным комплексом СК-11 компании «Монитор Электрик». Работы по строительству велись весь 2017 год, после чего он находился в опытной эксплуатации. С персоналом производственного отделения была проведена учеба по работе с новым оборудованием.

Диспетчерский щит представляет собой видео-стену размером 8х3 метра, выполненную на основе 18 видеокубов. Он предназначен для визуализации телеметрической информации, поступающей с электросетевых объектов в диспетчерскую службу Центральных электрических сетей. За формирование изображения отвечают два видеоконтроллера, работающие в режиме горячего резервирования. Они управляются выводимым изображением, как с первого, так и со второго рабочего места диспетчера.

Программный комплекс СК-11, установленный на щите, представляет собой новое поколение автоматизированных систем управления производством, передачей и распределением электроэнергии, систем управления ремонтами и эксплуатацией, систем управления отказами, систем подготовки оперативного персонала энергосистем.

«Ввод в работу нового щита позволит в разы улучшить управляемость объектами, а значит улучшить электроснабжение потребителей столицы Урала и прилегающих городских округов. Повышение эффективности работы систем диспетчеризации в зоне ответственности Центральных электрических сетей позволит энергетикам еще четче владеть ситуацией в электросетевом комплексе стремительно развивающихся территорий пригорода Екатеринбурга », — подчеркивает и.о.заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» — директора филиала «Свердловэнерго» Алексей Смушкин.