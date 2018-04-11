Заработать миллион без усилий: 17 историй успеха

Эван Шпигель и Москва , 11 апреля — «Вести. Экономика». Заработать миллион долларов — кажется, для этого нужно потратить всю жизнь и работать не покладая рук. Однако некоторым удается сделать это за довольно-таки недолгий срок, скажем, в один год. Ниже мы расскажем о тех людях, которым посчастливилось стать богатыми, не прилагая огромных усилий в течение короткого срока. Эдуардо Саверин — 1 год С Марком Цукербергом Эдуардо познакомился на первом курсе. Уже на втором они создали свой совместный проект — The Facebook. Саверин был основным инвестором и коммерческим директором проекта. Но летом 2004 года Саверин уехал на практику в Нью-Йорк , а Марк остался развивать своё детище. Впоследствии Эдуардо отдалился от Цукерберга, и усилиями последнего его доля в уставном капитале компании была понижена с 34% до 0,03% в апреле 2005 года. Саверин подал судебный иск, и в январе 2009 года суд подтвердил его право на 5% акций компании. 10 марта 2013 года Эдуардо Саверин попал в Топ-10 самых молодых миллиардеров по версии Forbes Бобби Мерфи — 3 года

В общежитии Стэнфордского университета соседом Шпигеля был Бобби Мёрфи, изучавший вычислительную математику. Вместе с Мёрфи и Реджи Брауном в 2011 году во время учёбы в Стэнфорде создал приложение Snapchat, которое изначально называлось Picaboo. Шон Паркер — 1.5 года

Шон Паркер — интернет-предприниматель, известный как сооснователь Napster, Plaxo, а также Facebook. Шон Паркер является автором идеи и руководителем реализации возможности создания сообществ в социальных сетях. В один из вечеров, друг показал ему проект Spotify, предназначенный для оптимизации работы со звуковыми дорожками, плей-листами и композициями. Шон Паркер вложил в проект $15 млн и стал членом совета директоров Spotify. На последнем заседании Facebook F8 было принято решение о сотрудничестве Facebook и Spotify. В частности, пользователи могут выкладывать в Facebook свои плей-листы, созданные в Spotify. Пьер Омидьяр — 3 года

В возрасте 28 лет в 1995 году начал писать код p2p торговой платформы. Разработку Пьер поместил в раздел Auction Web на своём персональном сайте. Хотя первоначально Пьер не ставил коммерческие цели Auction Web и первое время пользование сайтом было бесплатным, со временем так родился и стремительными темпами вырос самый известный на многие последующие годы онлайн аукцион eBay.com . Очень скоро — в 1996 году, небольшая плата, взимаемая с каждой продажи, превысила зарплату Омидьяра в General Magic и через девять месяцев Пьер решил всё своё внимание посвятить новой компании. В 1996 году Пьер Омидьяр принял в eBay первого сотрудника — президента. Им стал Джеффри Сколл. Джефф Безос — 6 лет В 1994 году Безос основывает интернет-магазин Amazon.com , первоначальные инвестиции в который составили 300 тыс. долларов. Сайт был запущен 16 июля 1995 года, хотя на тот момент он не был до конца закончен: к примеру, на сайте можно было заказать отрицательное количество книг. Безос мотивировал это необходимостью опередить конкурентов. В 1997 году компания Amazon.com вышла на IPO. К марту 2018 года состояние Джеффа Безоса возросло до 131.1 миллиардов долларов — он занимает первую строчку в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Джей Уолкер — 1 год Предприниматель и изобретатель Джей Уокер успел поработать над целым рядом вроде бы никак не связанных проектов; ему одинаково хорошо удавались продажи подписок на журналы, запуски старт-апов и даже разработка 'умных' торговых автоматов. В 1998 году он запустили старт-ап 'Priceline.com'; уже в 1999-м компания вышла на публичный уровень, а в конце 2000-го была успешно продана. Марк Цукерберг — 4 года

В 1994 году Джерри Янг, ещё будучи студентом, совместно с Дэвидом Фило создал сайт «Jerry and Dave∎s Guide to the World Wide Web» ("Гид по всемирной паутине Джерри и Дейва"), состоящий из каталогов других сайтов; вскоре сайт был переименован в Yahoo !. Сайт очень быстро обрёл популярность, и в апреле 1995 года Янг и Фило основали компанию Yahoo! Inc. Эрик Лефковски Эндрю Мейсон , Брэд Кейвелл — 3 года

После получения степени юриста Эрик вместе с другом, Брэдом Кейвеллом, занял у родных денег и купил в Мэдисоне одежную компанию 'Brandon Apparel'. В 1999-ом Лефковски и Кейвелл создали одну из первых своих интернет-компаний; называлась она 'Starbelly' и занималась по большей части вопросами рекламы и продвижения. Дела компании довольно быстро пошли в гору — причем случилось это еще до начала легендарного интернет-пузыря той эпохи; в январе 2000-го проект удалось успешно продать 'Halo Industries'. В январе 2007-го Лефкофски стал одним из основателей интернет-аукциона 'ThePoint.com'; в проект, изначально запущенный Эндрю Мэйсоном, Эрик вложил порядка 1 миллиона долларов. В августе 2010-го 'Forbes' окрестил 'Groupon' самой быстрорастущей компанией в истории. Марк Кубан — 4 года

Кубан организовал компанию MicroSolutions. Эта компания одна из первых начала предлагать такие продукты, как Carbon Copy, IBM Lotus Notes и CompuServe. Одним из крупнейших клиентов компании была компания Perot Systems. В 1990 году Кубан продал MicroSolutions компании CompuServe, филиалу H&R Block за 6 млн долларов. После сделки и уплаты всех налогов Кубан получил примерно 2 млн долларов. Патрик и Джон Коллисоны — 4 года

В 2010 году Патрик и Джон Коллисоны, братья-эмигранты из Ирландии , создали компанию Stripe. Она создала программное обеспечение для подключения к банковским системам. Предприятия могли интегрировать это ПО в свои сайты и приложения, чтобы принимать платежи. Среди стартапов Кремниевой долины продукт Коллисонов стал популярным. Компании вроде Lyft, Facebook, DoorDash и множество других взяли технологию Stripe за основу своих финансовых операций Гари Винник — 2.5 года