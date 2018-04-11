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«Зенит»: держатели «кредиток» смогут снимать наличные по «домашним» тарифам в банкоматах Бинбанка
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«Зенит»: держатели «кредиток» смогут снимать наличные по «домашним» тарифам в банкоматах Бинбанка 

Банки.ру 54 минуты назад
Держатели кредитных карт банка «Зенит» теперь могут снимать наличные по «домашним» тарифам без дополнительных комиссий в банкоматах Бинбанка, сообщили в пресс-службе «Зенита».
«Банк «Зенит» расширил перечень операций по картам своих клиентов в объединенной сети платежных устройств банка «Зенит» и Бинбанк. Держатели кредитных карт банка «Зенит» теперь могут снимать наличные по «домашним» тарифам без дополнительных комиссий в банкоматах Бинбанка», — отмечается в релизе.
Ранее держатели карт банка «Зенит» получили возможность без комиссии пополнять их во всех банкоматах и платежных терминалах Бинбанка, а также снимать наличные с дебетовых карт на тех же условиях, что и в «родных» устройствах.
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