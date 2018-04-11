Китайская таможня вернула обратно целую гору американского мусора

Китайская таможня развернула обратно около 500 тонн мусора из США . Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное агентство «Синьхуа».

Таможенники постановили, что груз, состоящий из твердых отходов в смеси с металлом и пластиком, должен отправиться обратно в Америку, поскольку запрещен для ввоза в страну. Мусор вернется в Штаты в кратчайшие сроки.

В конце минувшего года китайское правительство запретило импорт в страну сразу 24 видам твердых отходов. Этот поступок был объяснен стремлением бороться с загрязнением окружающей среды. До этого момента Китайская народная республика считалась одним из самых крупных импортеров мусора, в том числе и из Соединенных Штатов. Уточняется, что США поставляли в КНР почти треть собственных отходов для вторичной переработки.

Америка не приняла запрет импорта твердых отходов и заявила, что этот шаг является давлением на экономику США.