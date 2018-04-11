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Китайская таможня вернула обратно целую гору американского мусора
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Китайская таможня вернула обратно целую гору американского мусора 

360tv.ru 2 часа назад
Китайская таможня развернула обратно около 500 тонн мусора из США. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное агентство «Синьхуа».
Таможенники постановили, что груз, состоящий из твердых отходов в смеси с металлом и пластиком, должен отправиться обратно в Америку, поскольку запрещен для ввоза в страну. Мусор вернется в Штаты в кратчайшие сроки.
В конце минувшего года китайское правительство запретило импорт в страну сразу 24 видам твердых отходов. Этот поступок был объяснен стремлением бороться с загрязнением окружающей среды. До этого момента Китайская народная республика считалась одним из самых крупных импортеров мусора, в том числе и из Соединенных Штатов. Уточняется, что США поставляли в КНР почти треть собственных отходов для вторичной переработки.
Америка не приняла запрет импорта твердых отходов и заявила, что этот шаг является давлением на экономику США.
Ранее ученые МИСиС заявили, что разработали уникальную технологию, согласно которой мусор с полигонов можно будет переработать в электроэнергию и плитку. Директор НОЦ «Инновационные металлургические технологии» МИСиС Геннадий Подгородецкий заявил, что первые испытания технологии прошли успешно.
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