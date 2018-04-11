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Лесники «закрывают двери». В Югре завершилась Всероссийская акция
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Лесники «закрывают двери». В Югре завершилась Всероссийская акция 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
Югра в рамках Года добровольца прошла Всероссийская «Лесники открывают двери», которая стартовала по всей стране 10 февраля.
Как сообщает Депприродных ресурсов Югры, за все время акция «открыла двери» для 5928 югорчан. Воспитанники детских садов, школьники, студенты, лесопользователи и представители КМНС посетили 207 мероприятий, которые организовали специалисты лесного хозяйства и Авиалесоохраны Югры.
Огромное внимание было уделено профориентационной работе с подрастающим поколением. Были проведены экскурсии в лесничества, лесхозы и филиалы авиабазы. Кроме того, педагоги школ и центров развития детского творчества провели конкурсы рисунков «Леса России» и «Лесные профессии глазами детей».
Специалисты Советского лесничества и лесхоза прочитали цикл лекций для студентов Советского политехнического колледжа. Молодежь также смогла провести целый «рабочий» день с полным погружением в деятельность лесничих. Студенты Югорского государственного университета смогли воочию увидеть работу сотрудников Самаровского лесничества и лесхоза.
Стоит отметить, что в этом году в организации мероприятий акции активное участие приняли сотрудники библиотек. Так, представители библиотечных центров организовали встречи «Лес и поэзия».
В рамках акции юные белоярцы встретились с югорским писателем, автором лесных сказок Борисом Колмаковым. Его отец Виктор Федулович работал в Корликах лесником, и в детстве будущий писатель участвовал во всех лесохозяйственных работах, посадив, по его словам, «миллион деревьев».
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