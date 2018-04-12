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8 участков тротуаров в Ижевске ждет капремонт
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8 участков тротуаров в Ижевске ждет капремонт 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в 2018 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» планируется отремонтировать 8 тротуаров. Участки выбирали исходя из состояния, проходимости, а также по жалобам жителей.
В четверг, 12 апреля власти Ижевска проверили ход ремонтных работ пешеходных дорог.
Один из проблемных тротуаров, который находится напротив дома №177 по улице Коммунаров, уже начали частично восстанавливать. Как рассказал глава Ижевска Юрий Тюрин, работы на нем продолжатся, когда установится плюсовая температура.
Полностью отремонтировать тротуар планируется на улице Пушкинской на участке от улицы Ленина до Карла Либкнехта. Восстановление обойдется в 35 млн рублей. «Полная замена. Частичный ремонт тут выполнить нельзя, изначально ставилась задача убрать лужи, в местах провалов стояла воды. Сейчас воды нет, пройти можно», — сообщил глава города.
Третий участок, который приведут в нормативное состояние в ближайшее время— тротуар у школы-интерната №75 на улице Карла Либкнехта.
Одним из самых проблемных участков оказалась пешеходная дорога на проспекте Калашникова, вблизи храма Серафима Саровского. Подрядчик пообещал, что временный тротуар появится на месте уже сегодня, 12 апреля. «Это проблемное место здесь будет серьезная реконструкция 6 полос проезда, газоны, тротуары», — пояснил Юрий Тюрин.
Напомним, ранее власти сообщили, что планируют проверить в апреле около 100 участков дорог.
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