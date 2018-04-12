Юлия Началова шокировала поклонников болезненным фото

Российская певица Юлия Началова выложила в социальные сети фотографию, показав, как болезнь изменила ее тело. 37-летняя артистка уже несколько лет страдает от подагры. И, если раньше Началова пыталась скрывать свой недуг, то сейчас решилась показать себя без фотошопа и перчаток. Снимок Началова сопроводила хэштегами «немодель» и «такаякакаяесть».

На фото, выложенном в Instagram, можно увидеть Юлию в купальнике. Видно, что у певицы деформированы суставы на руках. Отметили это и интернет-пользователи. Люди разделились на два лагеря. Одни посчитали, что не стоило выкладывать подобное фото в Сеть. Другие же отметили, что Началова все равно красивая и пожелали ей выздоровления. Вот лишь часть из откликов: «Болезнь никого не красит! Юля мужественная! Молодчина!», «Ну посмотрите на руки. Подагра. Юля очень светлая, голос необыкновенный. Я бы ее очень хотела бы видеть на сцене. Юля выздоравливай!», «Имея недостатки, что за потребность так фотографироваться! Недостойные льстецы», «Девочка держись».

Ранее Юлия Началова рассказала о своем заболевании. Сделать признание о состоянии своего здоровья она решилась в эфире одной из телевизионных программ «Первого канала». Впервые она узнала об этом недуге еще восемь лет назад, но тогда он еще не причинял ей особого беспокойства, поэтому певица игнорировала всякое лечение. Однако в скором времени болезнь дала о себе знать страшными болями.

Справка «СП»

Подагра — болезнь суставов и тканей, вызываемая нарушением обмена веществ в организме. Клинически подагра проявляется рецидивирующим острым артритом и образованием подагрических узлов — тофусов.

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