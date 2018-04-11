В Самаре представили макеты памятника конструктору ракет Дмитрию Козлову 

В Самаре на проспекте Ленина установят памятник конструктору ракет Дмитрию Козлову. Местные жители предложили расположить его в сквере рядом с домом № 1, который в народе именуют «козловским».
Скульптор Карен Саркисов создал несколько макетов памятника. Но на его создание нужно значительное количество денег.
— Мы откроем сбор средств на возведение памятника. Каждый житель сможет вложить свою лепту в благоустройство сквера. Так, жильцы дома на проспекте Ленина, 1 предложили установить памятники и другим работникам завода «Прогресс», — рассказал депутат городской думы Дмитрий Квашин.
К слову, целую скульптурную композицию, посвященную ракетостроителям, хотят установить у музея «Самара космическая». 63.ru публиковал эскизы арт-объекта.