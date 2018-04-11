В Самаре представили макеты памятника конструктору ракет Дмитрию Козлову 

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Парковку «Самара Арены» очистят от строительного мусора за неделю

Власти Самары отдали частникам 33 автобусных маршрута на 7 лет

«Проверяем не только ТЦ»: сотрудники МЧС провели учения в больницах и школах