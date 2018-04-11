Архитектурный ансамбль усадьбы «Царицыно» отреставрируют в Москве

Музей-заповедник «Царицыно» ищет подрядчика на разработку проекта по проведению реставрационных работ по сохранению объектов культурного наследия «Ансамбль усадьбы „Царицыно“, ХVIII век», говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«Победитель конкурса с ограниченным участием должен разработать проектные решения в объемах, необходимых и достаточных для выполнения в дальнейшем работ по сохранению объектов культурного наследия. Именно такая форма конкурентной процедуры объясняется тем, что работы будут проходить на объекте культурного наследия», — сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев

Проект должен быть разработан в соответствии с законодательством и соответствовать необходимым ГОСТам.

Будущему подрядчику предстоит разработать проектные решения ремонтно-реставрационных работ для пяти объектов культурного наследия, построенных в начале XVIII века. Все объекты общей площадью 475 квадратных метров являются частью экскурсионной программы.

«Среди экспонатов, требующих реставрации — беседка «Храм Цереры», типичный пример паркового сооружения периода классицизма начала ХIХ века, «Большой гротесковый мост» и «Малый гротесковый мост», планировочные элементы исторического пейзажа, «Башня-руина» — композиционный элемент романтического пейзажа парка, а также мост «Оранжерейная плотина» — элемент дворцово-паркового ансамбля, построенный на Оранжерейных прудах», — добавляется в сообщении.

На исполнение контракта подрядчику предоставят не более семи месяцев, также ему необходимо будет предоставить гарантию на проектную документацию сроком на три года.

Стартовая стоимость контракта оценивается в 2,8 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием принимаются до 23 апреля 2018 года.

Заказчиком работ выступает ГБУК города Москвы «Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник „Царицыно“.