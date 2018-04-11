Студенты-ветеринары из разных стран построили жилье для птиц в парке «Кузьминки-Люблино»

На природной территории «Кузьминки-Люблино» Мосприрода провела акцию «Inter Birds» вместе с иностранными студентами Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина.

Сенегала, Ливана, Кипра, Марокко, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Литвы, Белоруссии и Украины. По случаю прошедшего Дня птиц экологи и будущие ветеринары приготовились к встрече перелетных пернатых и развесили для них новые скворечники. В мероприятии приняли участие молодые люди из Гамбии

«В ходе небольшого чаепития, на котором иностранцы попробовали наши сушки и мед, студенты слушали голоса птиц и вспоминали, знакомы ли им эти трели. Затем на лекции о птицах года и пернатых обитателях Москвы гостям парка показали изображения птиц на картинках», — сказано на сайте Мосприроды.

Уточняется, что в студенты из Кипра, Марокко и Ливана признали в стрижах «старых знакомых». Оказывается, что иностранцы видели птицу в своих странах, но в их странах они называются по-другому. (вт)