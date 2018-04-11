Ещё
Студенты-ветеринары из разных стран построили жилье для птиц в парке «Кузьминки-Люблино»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»
Трамп: «Готовься Россия, они прилетят»

Студенты-ветеринары из разных стран построили жилье для птиц в парке «Кузьминки-Люблино» 

Управа района Кузьминки 1 час назад
Фото: Управа района Кузьминки
На природной территории «Кузьминки-Люблино» Мосприрода провела акцию «Inter Birds» вместе с иностранными студентами Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина.
По случаю прошедшего Дня птиц экологи и будущие ветеринары приготовились к встрече перелетных пернатых и развесили для них новые скворечники. В мероприятии приняли участие молодые люди из Гамбии, Сенегала, Ливана, Кипра, Марокко, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Литвы, Белоруссии и Украины.
«В ходе небольшого чаепития, на котором иностранцы попробовали наши сушки и мед, студенты слушали голоса птиц и вспоминали, знакомы ли им эти трели. Затем на лекции о птицах года и пернатых обитателях Москвы гостям парка показали изображения птиц на картинках», — сказано на сайте Мосприроды.
Уточняется, что в студенты из Кипра, Марокко и Ливана признали в стрижах «старых знакомых». Оказывается, что иностранцы видели птицу в своих странах, но в их странах они называются по-другому. (вт)
Управа района Кузьминки: последние новости
В ТЦСО «Кузьминки» поздравили юбиляров семейной жизни На улице Федора Полетаева поговорили о просторах Вселенной В библиотеке на Федора Полетаева обсудили, что сажать на огороде весной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые кадры с места крушения Ил-7666
Медведев анонсировал отставку правительства210
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии234
Обвал рубля оставил россиян без зарубежных туров127
Украина начала операцию «Граница-2018»64
Видео
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Медведев анонсировал отставку правительства
Политика
04:34
У детей Пугачевой нашелся другой отец
Шоу-бизнес
06:09
Кремль назвал дату инаугурации Путина
Политика
05:03
Рубль продолжил безустанное падение
Рынки Экономика
04:16
Медведев рассказал о защите России от террористов
Политика Происшествия
03:57
Делегация Госдумы прибыла в Сирию
Ближний Восток Политика
05:12
В Кремле прокомментировали ситуацию в Сирии
Политика Ближний Восток
00:35
Первые кадры с места крушения Ил-76
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение