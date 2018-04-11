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Российские военные моряки проводят у берегов Сирии военные учения
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Российские военные моряки проводят у берегов Сирии военные учения 

BFM.RU 42 минуты назад
Корабли ВМФ России, начиная с 11 апреля, будут проводить учения вблизи побережья Сирии. Это следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, передает «Интерфакс».
В сообщениях приводятся координаты закрытого района, а также говорится о проведении там учебных стрельб.
Район учений, расположенный в международных водах Средиземноморья, прилегает к морской границе Сирии. Он будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 по московскому времени.
В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе носители крылатых ракет «Калибр» фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также подводные лодки, которые неоднократно наносили удары по объектам террористов в Сирии.
Ранее во вторник сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» подошел на 100 км к российской базе в сирийском Тартусе. Второй ракетный эсминец ВМС США — «Портер», по данным The Wall Street Journal, также должен присоединиться к «Дональду Кук», но, по оценкам экспертов, сможет прибыть в этот район Восточного Средиземноморья не ранее 16 апреля.
Кроме того, американское издание Stars and Stripes сообщало, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем ВМС США «Гарри Трумэн» в среду покинет военно-морскую базу Норфолк в штате Виргиния и направится в сторону Европы и Ближнего Востока.
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