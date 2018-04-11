Российские военные моряки проводят у берегов Сирии военные учения

Корабли ВМФ России , начиная с 11 апреля, будут проводить учения вблизи побережья Сирии . Это следует из международного извещения для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, передает «Интерфакс»

В сообщениях приводятся координаты закрытого района, а также говорится о проведении там учебных стрельб.

Район учений, расположенный в международных водах Средиземноморья, прилегает к морской границе Сирии. Он будет закрыт 11-12, 17-19 и 25-26 апреля с 10 до 18 по московскому времени.

В настоящее время в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море действуют порядка 15 боевых кораблей и судов обеспечения Черноморского флота, в том числе носители крылатых ракет «Калибр» фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также подводные лодки, которые неоднократно наносили удары по объектам террористов в Сирии.

Ранее во вторник сообщалось, что ракетный эсминец ВМС США Дональд Кук » подошел на 100 км к российской базе в сирийском Тартусе. Второй ракетный эсминец ВМС США — «Портер», по данным The Wall Street Journal, также должен присоединиться к «Дональду Кук», но, по оценкам экспертов, сможет прибыть в этот район Восточного Средиземноморья не ранее 16 апреля.