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«Аппетитные цыпочки»: Лили-Роуз Депп снялась в панталонах и с курицей
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«Аппетитные цыпочки»: Лили-Роуз Депп снялась в панталонах и с курицей 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Дочь знаменитого американского актера Джонни Деппа и французской певицы и актрисы Ванессы Паради 18-летняя модель Лили-Роуз Депп снова привлекла к себе внимание интернет-пользователей, когда опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте необычное фото в панталонах и с курицей на руках.
Звездная дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз, похоже, уже не знает, чем бы еще привлечь внимание публики. Ее «голые» фотографии с завидной регулярностью заполняют социальные сети на протяжении нескольких месяцев, но не находят восторга у подписчиков. Однако решение все же нашлось. Оригинальным его, правда, не назовешь, ведь похожий снимок уже был опубликован в Инстаграме российской красавицы и возлюбленной актера Брэдли Купера модели Ирины Шейк. Как многие уже догадались, речь идет о фотоснимке с курицей на руках.
В кадре дочь Джонни Деппа позирует на фоне каменистой местности в светлом деревенском топе, выгодно оголяющем ее идеально плоский живот и настоящих панталонах. «Госпожа Твиди Бантинг и я. Фото от моего куриного папочки», — шутливо подписала снимок Лили-Роуз. Поклонники девушки идею оценили по достоинству и изрядной долей юмора.
«Чем бы дитя ни тешилось…» «У моей бабушки точно такие же панталоны» «Какие аппетитные цыпочки!» «Фото класс! Особенно трусы впечатляют» Стоит отметить, что в последнее время Лили-Роуз часто критикуют в сети. Обычно наибольшее недовольство интернет-пользователей вызывают ее снимки в стиле «ню», но в последний раз дочь Паради разочаровала публику недостаточно красивыми ногами.
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