«Аппетитные цыпочки»: Лили-Роуз Депп снялась в панталонах и с курицей

Звездная дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз, похоже, уже не знает, чем бы еще привлечь внимание публики. Ее «голые» фотографии с завидной регулярностью заполняют социальные сети на протяжении нескольких месяцев, но не находят восторга у подписчиков. Однако решение все же нашлось. Оригинальным его, правда, не назовешь, ведь похожий снимок уже был опубликован в Инстаграме российской красавицы и возлюбленной актера Брэдли Купера модели Ирины Шейк . Как многие уже догадались, речь идет о фотоснимке с курицей на руках.

В кадре дочь Джонни Деппа позирует на фоне каменистой местности в светлом деревенском топе, выгодно оголяющем ее идеально плоский живот и настоящих панталонах. «Госпожа Твиди Бантинг и я. Фото от моего куриного папочки», — шутливо подписала снимок Лили-Роуз. Поклонники девушки идею оценили по достоинству и изрядной долей юмора.

«Чем бы дитя ни тешилось…» «У моей бабушки точно такие же панталоны» «Какие аппетитные цыпочки!» «Фото класс! Особенно трусы впечатляют» Стоит отметить, что в последнее время Лили-Роуз часто критикуют в сети. Обычно наибольшее недовольство интернет-пользователей вызывают ее снимки в стиле «ню», но в последний раз дочь Паради разочаровала публику недостаточно красивыми ногами.