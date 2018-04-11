В Самаре в День космонавтики пройдут праздничные мероприятия

В четверг, 12 апреля, в День космонавтики в Самаре состоится единая городская акция, сообщает администрация областного центра.

В 12:00 торжественные мероприятия пройдут у мемориальных сооружений, связанных с космической отраслью:

— в сквере им. О. Санфировой;

— в сквере «Первых космонавтов» у памятной стелы «Покорителям космоса»;

— у бюста академику Н. Д. Кузнецову в п. Управленческий;

— у мемориальной доски дважды Героя Социалистического труда Д. И. Козлова у здания заводоуправления АО РКЦ «Прогресс»

— в сквере авиаконструкторов у бюста Н. Д. Кузнецова;

— в сквере космонавтов к памятнику Покорителям Космоса;

— у мемориальной доски Д. И. Козлову (ул. Вилоновская, 20).

С 11:00 будет организован праздник в честь Дня космонавтики возле музейно-выставочного центра «Самара Космическая», на здании которого располагается ракета-носитель «Союз». Гостей, пришедших на мероприятие, ожидает много современных интерактивных площадок с новейшими технологиями, предназначенными для освоения Луны и Марса:

— «Ларифуга» — интерактивная площадка для тестирования технологий робототехники;

— «Гелиолитограф» — площадка, где можно будет познакомиться с уникальной технологией создания каменных блоков, изготавливаемых из местного строительного материала (лунного и марсианского грунта) для строительства различных сооружений на поверхностях этих планет. Эти блоки изготавливаются при помощи технологии трехмерной печати на базе автоматической гелиолитографической лаборатории.

Помимо технических достижений, на площадке будут представлены опытные выставочные образцы современного космического питания, которые были изготовлены в Самарском государственном техническом университете (кисломолочные продукты — варенец, ряженка, пищевые волокна, фруктовые пюре, пастила и ягоды).

Кроме того, широко отметят День космонавтики в общеобразовательных учреждениях и учреждениях сферы культуры.

В библиотеках посетителям предложат отправиться в космическое путешествие, испытать свои знания в медиа-викторинах, узнать много нового о космосе на тематических занятиях.

Творческие коллективы городских домов культуры подготовили для жителей праздничные концертные программы, которые пройдут: в доме культуры на пл. Кирова, ДК „Победа“, ДК п. Зубчаниновка и ДК „Пламя“. В доме культуры „Чайка“ состоится открытие новой художественной выставки „Мы в космосе“, а в доме культуры „Сатурн“ можно будет посетить тематическую выставку детского изобразительного и фото-творчества „Космические фантазии“.

В общеобразовательных учреждениях пройдут конкурсы стихов, тематические встречи старшеклассников со студентами СГАУ, единые классные часы, флешмобы, праздничные программы, торжественные линейки, выставки и викторины.