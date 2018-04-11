Главные энергетики страны встретятся на РМЭФ-2018 

Программа РМЭФ-2018 отражает основные тренды развития отрасли. На сегодняшний день в рамках Форума запланировано более 30 мероприятий. В фокусе дискуссий — обсуждение актуальных вопросов мировой энергетики, что позволит наладить прямой диалог между властью и бизнесом, наукой и производством, инвесторами и разработчиками новейших технологий.
Центральным событием РМЭФ станет пленарное заседание «Надежная энергетика — основа жизнедеятельности государства» с участием заместителя Министра энергетики Российской Федерации Андрея Черезова, генерального директора ООО «Газпром энергохолдинг» Дениса Фёдорова, президента АО «РЭП Холдинг» Тагира Нигматулина, генерального директора ПАО «Силовые машины» Юрия Петрени, генерального директора ПАО «Ленэнерго» Андрея Рюмина, председателя Наблюдательного совета Ассоциации «Совет производителей энергии» Александры Паниной.
Особое внимание будет уделено ключевым результатам работы по импортозамещению в российском ТЭК. В рамках деловой программы пройдет ряд сессий, посвященных отечественным технологиям и развитию системы государственной поддержки производителям, включая сферу IT.
Минэнерго России примет активное участие в работе РМЭФ-2018: на полях Форума пройдет кадровая конференция «Роль кадровой и социальной политики отраслевых компаний в развитии энергетики России», а также Церемония награждения лауреатов и победителей Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей.
Одним из центральных событий VI Российского международного энергетического форума станет двухдневная сессия, посвященная перспективам развития тепловой генерации и новым моделям теплоснабжения.
Новое направление РМЭФ — цифровая энергетика. На конференции «Цифровая трансформация энергетики России: промежуточные итоги и перспективные направления» будут рассмотрены вопросы государственной политики в сфере цифровизации отрасли, научные исследования, модели и методы оптимизации энергетических систем.
Практическое применение обсуждаемых вопросов продемонстрирует юбилейная Международная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника», которая уже в 25-ый раз соберет ведущих производителей энергоиндустрии, поставщиков оборудования и услуг для тепло-, электро-, гидроэлектростанций, электро-, теплосетей из России, США, Белоруссии, Казахстана, Турции, Германии, Польши, Финляндии. Новейшие разработки представят такие компании как "Газпром энергохолдинг", «РЭП Холдинг», «Газпром теплоэнерго», «Электронмаш», Giovenzana, НПЦ «МЕТАЛЛУРГ», «ПиЭлСи Технолоджи», Tyco Electronics, «ЭКРА», WAGO, ЕАЕ и другие.
Официальный сайт Форума: www.rief.expoforum.ru