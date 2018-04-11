Главные энергетики страны встретятся на РМЭФ-2018

Программа РМЭФ-2018 отражает основные тренды развития отрасли. На сегодняшний день в рамках Форума запланировано более 30 мероприятий. В фокусе дискуссий — обсуждение актуальных вопросов мировой энергетики, что позволит наладить прямой диалог между властью и бизнесом, наукой и производством, инвесторами и разработчиками новейших технологий.

Особое внимание будет уделено ключевым результатам работы по импортозамещению в российском ТЭК. В рамках деловой программы пройдет ряд сессий, посвященных отечественным технологиям и развитию системы государственной поддержки производителям, включая сферу IT.

Минэнерго России примет активное участие в работе РМЭФ-2018: на полях Форума пройдет кадровая конференция «Роль кадровой и социальной политики отраслевых компаний в развитии энергетики России», а также Церемония награждения лауреатов и победителей Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей.

Одним из центральных событий VI Российского международного энергетического форума станет двухдневная сессия, посвященная перспективам развития тепловой генерации и новым моделям теплоснабжения.

Новое направление РМЭФ — цифровая энергетика. На конференции «Цифровая трансформация энергетики России: промежуточные итоги и перспективные направления» будут рассмотрены вопросы государственной политики в сфере цифровизации отрасли, научные исследования, модели и методы оптимизации энергетических систем.

Белоруссии, Казахстана, Турции, Германии, Польши, Практическое применение обсуждаемых вопросов продемонстрирует юбилейная Международная специализированная выставка «Энергетика и Электротехника», которая уже в 25-ый раз соберет ведущих производителей энергоиндустрии, поставщиков оборудования и услуг для тепло-, электро-, гидроэлектростанций, электро-, теплосетей из России, США Финляндии . Новейшие разработки представят такие компании как " Газпром энергохолдинг", «РЭП Холдинг», «Газпром теплоэнерго», «Электронмаш», Giovenzana, НПЦ «МЕТАЛЛУРГ», «ПиЭлСи Технолоджи», Tyco Electronics, «ЭКРА», WAGO, ЕАЕ и другие.

Официальный сайт Форума: www.rief.expoforum.ru