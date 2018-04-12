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В Росатоме создадут центр космического приборостроения
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В Росатоме создадут центр космического приборостроения 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В России создадут Центр космического приборостроения на базе РФЯЦ-ВНИИЭФ, входящего в госкорпорацию «Росатом», передаёт ТАСС.
Основным видом деятельности Центра будет создание новых разработок по космической тематике. Партнерами ЦКП станут институты РАН и предприятия Госкорпорации «Роскосмос»: Институт космических исследований и Институт астрономии, АО «НПО им. С. А. Лавочкина», ПАО «РКК „Энергия“ им. С. П. Королёва», АО "КБ «Арсенал» и другие.
В настоящее время ведется подготовка инвестиционных документов и подача паспорта проекта в Госкорпорацию «Росатом». Ожидаемая дата ввода ЦКП в работу — январь 2019 года.
"Главной причиной создания научно-конструкторского центра космического приборостроения именно в РФЯЦ-ВНИИЭФ является наличие у ядерного центра обширных компетенций в разных областях науки, техники и технологий, — говорит начальник отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович. — Доказательством этому служит успешно завершенный проект по созданию телескопа ART-XC. Квалифицированные специалисты, мощные производственная, испытательная и расчётная базы являются решающими факторами того, что создаваемый ЦКП составит достойную конкуренцию ведущим зарубежным странам в сфере изучения космоса".
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