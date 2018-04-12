В Росатоме создадут центр космического приборостроения

В настоящее время ведется подготовка инвестиционных документов и подача паспорта проекта в Госкорпорацию «Росатом». Ожидаемая дата ввода ЦКП в работу — январь 2019 года.

"Главной причиной создания научно-конструкторского центра космического приборостроения именно в РФЯЦ-ВНИИЭФ является наличие у ядерного центра обширных компетенций в разных областях науки, техники и технологий, — говорит начальник отделения Института лазерно-физических исследований РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей Григорович. — Доказательством этому служит успешно завершенный проект по созданию телескопа ART-XC. Квалифицированные специалисты, мощные производственная, испытательная и расчётная базы являются решающими факторами того, что создаваемый ЦКП составит достойную конкуренцию ведущим зарубежным странам в сфере изучения космоса".