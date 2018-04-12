В Киргизии возбуждено дело по беспорядкам на золотоизвлекательной фабрике

Киргизии возбуждено уголовное дело по беспорядкам на золотоизвлекательной фабрике, а премьер-министр Сапар Исаков освободил от занимаемой должности акима (главу) Тогуз-Тороуского района, где расположено это предприятие, сообщают в четверг республиканские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Накануне местные жители разгромили золотоизвлекательную.фабрику. Около тысячи человек, преимущественно молодёжь, недовольные стройкой, ворвались на территорию предприятия, уничтожив два КамАЗа, два экскаватора, автокран, два контейнера, сожгли административное здание и пять производственных помещений. Пострадали семеро, трое из которых милиционеры.