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В Киргизии возбуждено дело по беспорядкам на золотоизвлекательной фабрике
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В Киргизии возбуждено дело по беспорядкам на золотоизвлекательной фабрике 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
В Киргизии возбуждено уголовное дело по беспорядкам на золотоизвлекательной фабрике, а премьер-министр Сапар Исаков освободил от занимаемой должности акима (главу) Тогуз-Тороуского района, где расположено это предприятие, сообщают в четверг республиканские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства.
Накануне местные жители разгромили золотоизвлекательную.фабрику. Около тысячи человек, преимущественно молодёжь, недовольные стройкой, ворвались на территорию предприятия, уничтожив два КамАЗа, два экскаватора, автокран, два контейнера, сожгли административное здание и пять производственных помещений. Пострадали семеро, трое из которых милиционеры.
По факту беспорядков возбуждено уголовное дело по статьям за хулигантство, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества и массовые беспорядки. По одной из версий, зачинщиками погрома были бандиты, но премьер-министр Исаков поручил проверить наличие разрешения на строительство фабрики, совладельцем которой является гражданин Китая.
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