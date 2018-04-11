Все дело в Бенджаминах: лучшие шутки блогеров про обвал рубля

Похоже, нашей национальной идеей становятся шутки и приколы про обвал рубля. Евро уже превысил 80 рублей, а за доллар придется выложить 64 рубля. Playboy решил собрать реакцию пользователей сети на крутое пике российской валюты.

6 апреля США ввели новые санкции против российских бизнесменов и крупных компаний, что привело к обвалу российского фондового рынка. Вслед за этим российский рубль начал быстрое падение по отношению к евро и доллару. Новые экономические потрясения привели к тому, что текущий курс рубля побил антирекорды трехлетней давности.

Фото: pixabay.com Как это часто бывает, чтобы сгладить горькие новости необходимо отшутиться и станет легче. Playboy собрал панически-юмористическую реакцию на обвал рубля.

Леонид Ильич плохого не посоветует.

Товарищи! Нас сейчас уже должен волновать не курс рубля к доллару и евро, а урожайность лебеды и калорийность березовой коры в этом году!

— Леонид Ильич (@Bartolomju) 10 апреля 2018 г.

Многие пользователи стали сравнивать обвал рубля 2014 года с текущей ситуацией.

Неплохая теория падения рубля возникла у SMM-менеджера Навального.

Это английские фанаты валят курс, чтобы во время чм-2018 закупиться нормальной едой по дешёвке.

— Матвеев Ян (@IanMatweew) 10 апреля 2018 г.

Как и в любой непонятной ситуации, не обошлось и без Путина.

Обещание Путина совершить рывок выполнили сегодня доллар и евро!

— Тётя Роза (@Anakoyher) 9 апреля 2018 г.

— Как долго будет расти курс доллара?

— Пока не обгонит рейтинг Путина.

Неофициальный биржевой курс на 13:30 10.04.18 МСК USD 62.86 Р — Евдокимов Валентин (@evdok9) 10 апреля 2018 г.

Кто-то пообещал начать спекулировать на валюте.

Кстати, скупаю сейчас рубли, за один евро беру 77 рублей, через месяц продам по 88. Запомните этот твит.

— Иocиф Лeвинcoн (@Osya_Levinson) 10 апреля 2018 г.

Как и в 2014 году, когда люди начали массово скупать телевизоры, гаджеты и бытовую технику, так и сейчас, многие боятся повышения цен на электронику. И это вполне оправдано, ведь на падение рубля уже успели отреагировать главные российские ритейлеры. Не исключено, что в таких масс-маркетах, как М. Видео и MediaMarkt, цены могут подняться на десять процентов.

Братан, ты полежи, курс сам собой нормализуется. pic.twitter.com/nDd0q1IQYk

— Spokey Dokey (@CowboyWheatley) 10 апреля 2018 г.

Мнения насчет дальнейшего поведения рубля среди аналитиков разделились. Кто-то считает, что курс национальной валюты стабилизируется, другие уверены, что рубль продолжит свое падение.

На помощь олигархам и крупному бизнесу пришло государство. Для пострадавших от санкций бизнесменов в России планируют открыть и раздать офшоры.

Олигархам специальные офшоры без налогов, населению стеклянные банки для накоплений. Все, идите отсюда, голова от вас болит. pic.twitter.com/GmGnHkGHae

— Усы Пескова (@Sandy_mustache) 10 апреля 2018 г.

Российские власти хотят создать офшоры для помощи попавшим под санкции олигархам. Офшоры для тех, кто вывел деньги и юрисдикцию из России? Господа-чиновники, вы офонарели?!

От американских санкций российские бизнесмены потеряли за день порядка 15 миллиардов долларов. Больше всех пострадал глава «Русала» Олег Дерипаска . Акции его компании упали на 50 процентов, из-за такого скачка он потерял около миллиарда долларов.

Дерипаску не бросим

Евро по 78.

— Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 10 апреля 2018 г.

По мнению финансового эксперта Константина Селянина, для помощи пострадавшим олигархам придется скидываться всей страной:

«За то, чтобы сохранить жирок крупным компаниям, всё равно заплатит обычный потребитель»

Российские власти жаждут создать офшоры для помощи попавшим под санкции олигархам. Еще реквизиты на ТВ нужно выложить. Поможем! pic.twitter.com/L8IeEMf7eG

— Королевство Алания (@monarh_alania) 10 апреля 2018 г.

А не создать ли нам фонд спасения олигархов от санкций США, поможем соотечествинникам, трудно им, если бы мне сказали, что я лишился миллиарда, я бы тут же помер, а ребята держатся, живут.

Предлагаю для сбора денег олигархам использовать мой Яндекс-кошелек. pic.twitter.com/AxPCvaEENZ

— Чарси Шанс (@flow_nord) 9 апреля 2018 г.