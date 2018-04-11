Туристам советуют расплачиваться за туры сразу из-за колебаний курса рубля

МОСКВА , 11 апр — РИА Новости . Работники туристических агентств рекомендуют своим клиентам вносить полную оплату за туры как можно быстрее, чтобы избежать дальнейшего подорожания туров в рублевом эквиваленте из-за снижения курса рубля по отношению к евро и доллару, сообщила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова

США в пятницу ввели новые санкции против РФ . В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало массированные распродажи рублевых активов в понедельник, во вторник курс рубля продолжает резкое падение.

"Многие туристы, которые забронировали себе туры на июль и август, внесли лишь 50% предоплаты. Но туроператоры сделают перерасчет стоимости туров в рублях в зависимости от того, каким будет курс национальной валюты к доллару на день окончательного платежа", — сказала собеседница агентства.

По словам Осиповой, практически все турагенты советуют своим клиентам полностью оплачивать туры прямо сейчас за весь тур. «Если туристы оплатят сегодня тур полностью, то какой бы потом курс не стал, это уже не будет иметь для покупателя значения», — пояснила она.

"И турист пошел буквально «косяком» оплачивать предстоящий отдых, не растягивая этот процесс на длительный срок. Мы советуем своим клиентам именно сейчас оплачивать туры полностью, чтобы потом не расстраиваться, что туры подорожали по отношению к первоначальной цене в рублях", — прокомментировала ситуацию представитель АТА.