Аркадий Ротенберг вернулся компанию-подрядчик моста в Крым

Как ранее заявлял бизнесмен, ему интересна сфера инфраструктурного строительства. По словам Ротенберга, «Мостотрест» — одна из немногих российских компаний, которая может реализовывать масштабные и сложные проекты качественно и в заявленные сроки.

"Выступая подрядчиком строительства Крымского моста, компания освоила новые технологии и компетенции, стала еще более конкурентноспособной. Мы рассчитываем, что это приобретение повысит эффективность бизнеса, а также поможет нам сохранить и приумножить традиции качественного и своевременного выполнения строительных проектов любой сложности", — отметил Ротенберг.

Как сообщается на официальном сайте госзакупок, «Мостотрест» стал победителем аукциона по содержанию автомобильной части моста через Керченский пролив.

"Участник, с которым планируется заключить контракт, — публичное акционерное общество «Мостотрест» (1-победитель)", — говорится в документах.

Электронный аукцион был организован ФКУ «Упрдор „Тамань“ — заказчиком строительства моста. „Мостотрест“ стал единственным участником торгов. Источник финансирования — федеральный бюджет. Стоимость контракта составит 476,8 миллиона рублей.

»Мостотрест" попал под санкции США в 2016 году.

Компания займется оказанием услуг по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений. Речь идет об участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск Керчь — транспортный переход через Керченский пролив.