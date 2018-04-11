Аркадий Ротенберг вернулся компанию-подрядчик моста в Крым 

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр — РИА Новости. Публичное акционерное общество «Мостотрест» получило уведомление, что «Стройпроектхолдинг» Аркадия Ротенберга приобрел 100% акций АО «ТФК-Финанс», которому в свою очередь принадлежит 94,2% акций «Мостотреста», говорится в сообщении «Мостотреста».
Как ранее заявлял бизнесмен, ему интересна сфера инфраструктурного строительства. По словам Ротенберга, «Мостотрест» — одна из немногих российских компаний, которая может реализовывать масштабные и сложные проекты качественно и в заявленные сроки.
"Выступая подрядчиком строительства Крымского моста, компания освоила новые технологии и компетенции, стала еще более конкурентноспособной. Мы рассчитываем, что это приобретение повысит эффективность бизнеса, а также поможет нам сохранить и приумножить традиции качественного и своевременного выполнения строительных проектов любой сложности", — отметил Ротенберг.
Как сообщается на официальном сайте госзакупок, «Мостотрест» стал победителем аукциона по содержанию автомобильной части моста через Керченский пролив.
"Участник, с которым планируется заключить контракт, — публичное акционерное общество «Мостотрест» (1-победитель)", — говорится в документах.
Электронный аукцион был организован ФКУ «Упрдор „Тамань“ — заказчиком строительства моста. „Мостотрест“ стал единственным участником торгов. Источник финансирования — федеральный бюджет. Стоимость контракта составит 476,8 миллиона рублей.
»Мостотрест" попал под санкции США в 2016 году.
Компания займется оказанием услуг по содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения и искусственных сооружений. Речь идет об участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-290 Новороссийск — Керчь — транспортный переход через Керченский пролив.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильному мосту уже в мае.