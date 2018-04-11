Автостанция «Орехово» запустила продажу билетов из Псковской области

Москву, Приобрести билеты на автобусы из Псковской области Санкт-Петербург , Смоленск и Симферополь можно теперь в кассах автостанции «Орехово». Новая услуга заработала во вторник, 11 апреля.

Теперь москвичи могут купить проездной билет на автобусы семи маршрутов на автостанции района Орехово-Борисово Северное, что находится по адресу: Шипиловский проезд, владение 31. Среди открывшихся направлений — «Бежаницы — Санкт-Петербург», «Красногородск — Санкт-Петербург», « Псков — Смоленск — Москва», «Псков — Пыталово », « Пустошка — Санкт-Петербург» и « Себеж — Санкт-Петербург».

Такая услуга заработала и в кассах автостанций «Варшавская» и «Красногвардейская», а также на автовокзале «Южные ворота».

Подробности о приобретении билетов, способах оплаты и расписании маршрутов можно узнать на официальном сайте «Мосгортранса».