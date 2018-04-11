Автостанция «Орехово» запустила продажу билетов из Псковской области 

Приобрести билеты на автобусы из Псковской области в Москву, Санкт-Петербург, Смоленск и Симферополь можно теперь в кассах автостанции «Орехово». Новая услуга заработала во вторник, 11 апреля.
Теперь москвичи могут купить проездной билет на автобусы семи маршрутов на автостанции района Орехово-Борисово Северное, что находится по адресу: Шипиловский проезд, владение 31. Среди открывшихся направлений — «Бежаницы — Санкт-Петербург», «Красногородск — Санкт-Петербург», «Псков — Смоленск — Москва», «Псков — Пыталово», «Пустошка — Санкт-Петербург» и «Себеж — Санкт-Петербург».
Такая услуга заработала и в кассах автостанций «Варшавская» и «Красногвардейская», а также на автовокзале «Южные ворота».
Подробности о приобретении билетов, способах оплаты и расписании маршрутов можно узнать на официальном сайте «Мосгортранса».