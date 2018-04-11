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Управлению сетями в пригороде Екатеринбурга добавили эффективности
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Управлению сетями в пригороде Екатеринбурга добавили эффективности 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Новый диспетчерский щит введен в промышленную эксплуатацию в Центральных электрических сетях филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго». Аппарат оснащен отечественным программным комплексом СК-11 пятигорской компании «Монитор Электрик».
Строительство диспетчерского щита велось на протяжении 2017 года. После пусконаладочных работ и настройки программного обеспечения он находился в опытной эксплуатации, а персонал производственного отделения тем временем обучался работе с новым оборудованием.
Диспетчерский щит — это видеостена размером 8х3 метра, выполненная на основе 18 видеокубов, предназначенная для визуализации телеметрической информации, поступающей с электросетевых объектов в диспетчерскую службу Центральных электрических сетей. За формирование изображения отвечают два видеоконтроллера, работающие в режиме горячего резервирования. Они управляются выводимым изображением, как с первого, так и со второго рабочего места диспетчера, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе МРСК Урала.
Программный комплекс СК-11 является новым поколением автоматизированных систем управления производством, передачей и распределением электроэнергии, а также систем управления ремонтами и эксплуатацией, систем управления отказами, систем подготовки оперативного персонала энергосистем.
"Ввод в работу нового щита позволит в разы улучшить управляемость объектами, а значит, улучшить электроснабжение потребителей столицы Урала и прилегающих городских округов. Повышение эффективности работы систем диспетчеризации в зоне ответственности Центральных электрических сетей позволит энергетикам еще четче владеть ситуацией в электросетевом комплексе стремительно развивающихся территорий пригорода Екатеринбурга»", — подчеркнул и.о.заместителя генерального директора ОАО «МРСК Урала» — директора филиала «Свердловэнерго» Алексей Смушкин.
Стоит отметить, что в зоне ответственности Центральных электрических сетей находятся Сысертский, Арамильский, Белоярский, Верхне-Пышминский, Березовский и Среднеуральский городские округа, а также линии электропередачи 110 кВ в черте Екатеринбурга.
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