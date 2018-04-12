Власти Москвы передали четырех яванских макак Саранскому зоопарку

Департамент природопользования и охраны окружающей среды столицы передал четырех яванских макак Саранскому зоопарку. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента.

«Сегодня мы передали специалистам Саранского зоопарка четырех из 15 обезьян, изъятых в марте 2017 г. на таможне в аэропорту Домодедово . Все приматы — самцы и детеныши яванской макаки, которая охраняется международной конвенцией СИТЕС. Животные перевозились в пластмассовых перевозках, которые находились внутри картонных коробок, без пищи, воды, при низкой температуре и почти без воздуха. При обнаружении они были истощены и находились в стрессовом состоянии, часть из них погибли, но о другой позаботился наш центр передержки», — сказал собеседник агентства.

Ожидается, что животных доставят в Саранск уже сегодня вечером.

В свою очередь руководитель департамента Антон Кульбачевский призвал граждан перестать покупать экзотических животных, в том числе на «черном рынке» и через интернет. «Подобные случаи, когда зверей в ужасных условиях незаконно привозят из других стран, — не редкость. При этом многие из животных погибают уже по дороге», — пресс-служба приводит слова А. Кульбачевского.