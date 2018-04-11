Седокова объяснила, почему не разрешает дочке читать книги о

Певица считает, что девочка еще не созрела для таких произведений.

Певица и многодетная мама Анна Седокова очень трепетно относится к воспитанию своих троих детей. Несколько лет назад она говорила, что ее младшая дочка Моника еще слишком мала для того, чтобы регистрироваться и проводить время в социальных сетях, ведь они могут нанести вред детской психике. А сегодня, 11 апреля, Анна рассказала своим подписчикам в Instagram, что не разрешила девочке купить книгу о любви:

«Заканчивая наш день покупок, Моника принесла на кассу маленькую книгу. На ней красиво было написано — «Поэмы о Любви». «Можно мы ее купим, и я буду читать каждый вечер?» — стесняясь, спросила Моничка. Я, умиляясь, подумала, что рановато ей, но решила пролистнуть».

То, что Анна прочла на первых страницах, вызвало у нее положительные эмоции:

« В голове родились десятки картинок, и я романтично улыбнулась», — призналась певица. Но когда Седокова увидела название поэмы «Она пукнула в супермаркете» — тут же отложила книгу в сторону.

«Сообщила дочке, что она еще слишком мала для таких книг, — иронизирует Анна. — И пусть она считает, что это из-за любви — ее принято во всем винить, ей не привыкать».

Вот так 6-летняя Моника, осталась без книжки! Но вряд ли девочка сильно расстроилась, ведь сейчас она весело проводит время в кругу семьи. Вместе с мамой, старшей сестрой и младшим братиком они отдыхают в солнечной Калифорнии.

Напоминаем, что все дети Анны Седоковой были рождены от разных отцов. 13-летняя Алина появилась в браке певицы с капитаном киевской футбольной команды «Динамо» Валентином Белькевичем , который внезапно умер от тромбоэмболии из в 2014 году. Моника родилась от второго мужа Седоковой — бизнесмена Максима Чернявского , брак с которым у певицы продлился всего пару лет. Младшего сыночка Гектора Анна родила от бизнесмена Артема Комарова , с которым рассталась практически сразу после родов. Недавно Гектор отметил свой первый день рождения — 8 апреля малышу исполнился годик.

Анна Седокова: «Быть мамой троих — счастье! На этом не остановимся»

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