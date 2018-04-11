10 апреля 2018 года в помещении библиотеки №117, по адресу 2-я Вольская ул., д.20 состоялось отчетно-выборное собрание первичной ветеранской организации №2 (ПО №2).
На мероприятии присутствовало 30 членов ПО №2 и 15 приглашенных, в частности: глава управы района Некрасовка — Хромова Елена Станиславовна, депутат Московской городской Думы — Шибаев Андрей Вячеславович, глава муниципального образования Некрасовка — Ухаботина Ирина Витальевна, председатель Совета ветеранов ЮВАО города Москвы — Щербаков Олег Иванович.
Председатель ПО №2 Кунина Тамара Дмитриевна зачитала отчет о работе своей организации за 2016-2017гг.
Ревизор ПО №2 Витек Екатерина Васильевна зачитала Акт проверки работы ветеранской организации за два года.
Присутствующие приняли горячее участие в обсуждении Отчета председателя ПО №2, оценив работу Актива ветеранской организации как удовлетворительную.
Также на собрании были выбраны председатель ПО №2 — Кунина Т. Д., заместитель председателя — Кошелева Т. В., секретарь — Гадельшина М. Т. и члены Актива ПО№2 в количестве пяти человек.
За подписью главы управы района Некрасовка Хромовой Елены Станиславовны членам ветеранской организации №2 были вручены благодарственные письма за активную работу.
На 1 января 2018 года на учете в ПО №2 состоит 1457 человека, в том числе: ветеранов ВОВ — 62 чел., ветеранов труда — 657 чел.