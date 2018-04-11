Отчетно-выборное собрание первичной ветеранской организации №2

10 апреля 2018 года в помещении библиотеки №117, по адресу 2-я Вольская ул., д.20 состоялось отчетно-выборное собрание первичной ветеранской организации №2 (ПО №2).

Председатель ПО №2 Кунина Тамара Дмитриевна зачитала отчет о работе своей организации за 2016-2017гг.

Ревизор ПО №2 Витек Екатерина Васильевна зачитала Акт проверки работы ветеранской организации за два года.

Присутствующие приняли горячее участие в обсуждении Отчета председателя ПО №2, оценив работу Актива ветеранской организации как удовлетворительную.

Также на собрании были выбраны председатель ПО №2 — Кунина Т. Д., заместитель председателя — Кошелева Т. В., секретарь — Гадельшина М. Т. и члены Актива ПО№2 в количестве пяти человек.

За подписью главы управы района Некрасовка Хромовой Елены Станиславовны членам ветеранской организации №2 были вручены благодарственные письма за активную работу.

На 1 января 2018 года на учете в ПО №2 состоит 1457 человека, в том числе: ветеранов ВОВ — 62 чел., ветеранов труда — 657 чел.