Должностное лицо ПАО «ФСК ЕЭС» оштрафовали по решению УФАС Подмосковья

«Московским областным УФАС России в отношении генерального директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Центра вынесено два постановления о наложении штрафа в размере 20 тысяч рублей за нарушение правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», — говорится в сообщении.

Ранее в Московское областное УФАС поступили обращения жителей Дмитровского района Московской области с жалобами на нарушение ПАО «ФСК ЕЭС» правил технологического присоединения, выразившееся в несоблюдении срока направления проектов договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

По результатам рассмотрения указанных обращений управлением установлено, что генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Центра не исполнил надлежащим образом свои должностные обязанности, что привело к нарушению правил технологического присоединения.