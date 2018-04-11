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Должностное лицо ПАО «ФСК ЕЭС» оштрафовали по решению УФАС Подмосковья
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Должностное лицо ПАО «ФСК ЕЭС» оштрафовали по решению УФАС Подмосковья 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Должностное лицо ПАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Центра оштрафовано за нарушение правил технологического присоединения к электрическим сетям, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.
«Московским областным УФАС России в отношении генерального директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Центра вынесено два постановления о наложении штрафа в размере 20 тысяч рублей за нарушение правил технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям», — говорится в сообщении.
Ранее в Московское областное УФАС поступили обращения жителей Дмитровского района Московской области с жалобами на нарушение ПАО «ФСК ЕЭС» правил технологического присоединения, выразившееся в несоблюдении срока направления проектов договоров об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
По результатам рассмотрения указанных обращений управлением установлено, что генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» Магистральные электрические сети Центра не исполнил надлежащим образом свои должностные обязанности, что привело к нарушению правил технологического присоединения.
Ответственность за указанное нарушение предусмотрена частью 1 статьи 9.21 кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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