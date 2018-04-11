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Вечер памяти Праведников народов мира из Литвы пройдет в Москве
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Вечер памяти Праведников народов мира из Литвы пройдет в Москве 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. В Москве вспомнят литовцев, спасавших евреев в годы холокоста — памятный вечер пройдет в мемориальной синагоге на Поклонной горе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского еврейского конгресса (РЕК).
Вечер, который пройдет Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, организует РЕК совместно с посольством Литвы в Москве.
"Будет показан документальный фильм «Я оставляю тебе своего ребёнка» режиссёра Лилии Копач о спасении еврейского ребенка, родители которого были расстреляны нацистами. За этот подвиг гражданам Литвы Ядвиге Лауцявичюте и её матери были присвоены звания Праведников народов мира", — говорится в сообщении.
Памятный вечер станет продолжением международного проекта «Праведники», инициированного Российским еврейским конгрессом в 2015 году. В рамках проекта в Москве регулярно проходят выставки, мемориальные и просветительские мероприятия, посвященные тем, кто спасал евреев от нацизма. Эта инициатива реализуется совместно с посольствами стран и с привлечением зарубежных корреспондентов, аккредитованных в России, чтобы они могли напомнить своей аудитории о героизме соотечественников.
Праведник народов мира — почетное звание, которое присуждается Израильским институтом катастрофы и героизма национального мемориала катастрофы (Холокоста) и героизма «Яд ва-Шем» неевреям, спасавшим евреев в годы Второй мировой войны. На данный момент праведниками мира признаны 26 119 человек из 51 страны мира. Самыми известными обладателями этого звания являются немец Оскар Шиндлер и швед Рауль Валленберг.
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