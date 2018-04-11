В сети разуверились в Цукерберге-ящерице и нарекли его роботом

Глава Facebook Марк Цукерберг выступил на открытом слушании в Конгрессе США по поводу утечки данных. Из-за манеры поведения, зрители приняли основателя соцсети за робота.

Пользователи принялись уверять друг друга, что Цукерберг — это качественный андроид с искусственным интеллектом. В качестве доказательств они публиковали фотографии из зала, которые должны были подтвердить их теорию.

Большое внимание зрители уделили подушке, которую Цукерберг положил на свое кресло. Завсегдатаи Twitter тут же определили, что таким образом робот-гуманоид замаскировал дополнительные аккумуляторы. Заседание шло больше четырех часов, поэтому ему могла понадобиться экстренная подзарядка.

«Цукерберг сидит на подушке или на аккумуляторе? Нужны ответы»

«На чем сидит Цукерберг? Варианты: подушка, дополнительный аккумулятор, кошелек или папка со всеми нашими личными данными»

Кроме того, пользователей насторожили чрезмерно плавные движения Цукерберга во время слушаний. Он брал стакан с водой настолько аккуратно, что люди моментально распознали в нем машину.

«Не забывай пить воду, люди любят воду»

«Ясно, что Цукерберг пытается обмануть страну, притворяясь человеком. Мы знаем, что роботам не нужна вода, Марк»

Мимика главы Facebook также вызвала многочисленные вопросы у пользователей: Цукерберг улыбался настолько неестественно, что всем своим видом напоминал робота.

«100-процентный шанс того, что Цукерберг — робот»

«Цукерберг не ящерица. Он обычный робот, которым управляет сидящий сзади человек»

Благодаря странному поведению некоторые зрители связали образ Цукерберга с андроидом из сериала «Стартрек».

«Бледный, совсем как Дата из «Стартрека»»

Шутки о нестандартном происхождении Цукерберга появляются в сети уже не первый год. Кроме того, пользователи ранее неоднократно сравнивали главу Facebook с рептилоидом.