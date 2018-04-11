Путь в космос начинается на земле. Влюбиться в звёзды можно в планетарии

Для развития космонавтики жители Прикамья сделали немало: у нас производят двигатели для сложнейших ракет и модули для Международной космической станции. Каждый из нас знает финал космического путешествия «Восхода-2» с Алексеем Леоновым Павлом Беляевым . Спускаемый аппарат с космонавтами незапланированно «прибыл» в глухую тайгу на севере Прикамья. Кстати, во время того полёта Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос.

Звёздный гость

Как самая длинная дорога начинается с первых шагов, так путь в космос начинается на Земле. Впервые со звёздной романтикой школьники края начинают знакомиться во время экскурсий в Пермский планетарий. В этом году он отмечает полувековой юбилей. В здании планетария почти всегда ажиотаж, а особенно в апреле.

Интерес молодёжи к звёзд­ному небу всегда поддерживается. Недавно в пермскую школу № 129, шефствует над которой пермское предприятие «Протон-ПМ», приехал удивительный гость — дважды Герой Советского Союза, лётчик-космонавт СССР Виктор Савиных . Мальчишки и девчонки Школы юных конструкторов и новаторов с замиранием сердца общались с настоящим космонавтом.

«В Новых Лядах побывал в первый раз, но знаю продукцию завода, — делится впечатлениями о поездке Виктор Савиных. — С удовольствием всё посмотрел, пообщался со школьниками. Важно, что школа № 129 профориентирована. Компьютерная и материальная часть здесь на высочайшем уровне! Хотелось, чтобы эти толковые ребята имели больше времени для занятий во всевозможных кружках и секциях».

Виктор Савиных пригласил ребят поучаствовать в Молодёжных Циолковских чтениях, а школьники попросили известного космонавта разрешения на то, чтобы присвоить школе № 129 его имя.

Общее дело

На встрече школьников с Виктором Савиных председатель Пермской городской думы Юрий Уткин заострил внимание на том, что Пермь остаётся одним из главных звеньев в производственной цепи российского авиакосмического комплекса. И многие из сегодняшних ребят будут достойно продолжать традиции «космического» города.

«Мы не только гордимся славными достижениями, но и вместе с промышленниками и педагогами готовим новое поколение конструкторов, инженеров, а, может быть, и космонавтов, — уверен Юрий Уткин. — И я рад, что ребята смогли встретиться с легендой нашего космоса. Такие встречи — это лучший мотиватор».

Тысячи пермяков работают на космонавтику

Первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин

«Три космонавта являются почётными гражданами нашего города. Тысячи наших земляков работали и продолжают работать на предприятиях аэрокосмического профиля. Космос сегодня остаётся локомотивом развития науки и техники, а наша страна удерживает лидирующие позиции в этой сфере. Это происходит, в том числе, благодаря нашему городу, пермским вузам, научным учреждениям и заводам. Поздравляю всех, кто вкладывает знания и энергию в развитие российской космонавтики, искренне благодарю ветеранов отрасли! Рад, что дорога в космос по-прежнему начинается в Перми!»