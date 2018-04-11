ФССП предлагает взыскивать в упрощённом порядке штрафы до трёх тысяч рублей

Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) предлагает взыскивать в упрощённом порядке штрафы

до трёх тысяч рублей и прописать это в законе. Об этом заявил 11 апреля в ходе «правительственного часа»

«Трудозатраты по исполнению указанной по взысканию штрафов до трёх тысяч рублей неоправданны. Поэтому мы рассматриваем возможность установления на законодательном уровне иного механизма взыскания административных штрафов, не превышающих эту сумму», — сказал Аристов.

По его словам, такие изменения позволят приставам сосредоточиться на исполнении более сложных и важных категорий исполнительных документов.