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ФССП предлагает взыскивать в упрощённом порядке штрафы до трёх тысяч рублей
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ФССП предлагает взыскивать в упрощённом порядке штрафы до трёх тысяч рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Федеральная служба судебных приставов (ФСПП) предлагает взыскивать в упрощённом порядке штрафы
до трёх тысяч рублей и прописать это в законе. Об этом заявил 11 апреля в ходе «правительственного часа»
в Совете Федерации глава Службы Дмитрий Аристов.
«Трудозатраты по исполнению указанной по взысканию штрафов до трёх тысяч рублей неоправданны. Поэтому мы рассматриваем возможность установления на законодательном уровне иного механизма взыскания административных штрафов, не превышающих эту сумму», — сказал Аристов.
По его словам, такие изменения позволят приставам сосредоточиться на исполнении более сложных и важных категорий исполнительных документов.
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