Земля не предмет спекуляций

Наверняка многие новосибирцы еще помнят скандальный случай во время строительства эстакады на улице Выборной. На месте возведения этого объекта городской инфраструктуры находились частные дома. Мэрия тогда выкупала участки у хозяев. Многим не нравились предложенные цены, но в конечном итоге подавляющее большинство домовладельцев нашли с чиновниками общий язык. Все, кроме одной семьи, заломившей за свой ничем не примечательный дом десятки миллионов рублей. Эстакаду построили и запустили, а этот дом все стоял… Таких историй можно вспомнить много. Желающих поправить свое материальное положение за счет бюджета хватает.

Есть и более свежие факты. Незадолго до начала строительства Восточного обхода оперативно была создана фирма с созвучным названием, которая принялась активно скупать земельные участки в тех местах, где должна была пройти трасса. Естественно, с целью потом их перепродать подороже. Эти правонарушения были выявлены правоохранительными органами на территории Барышевского сельсовета.

Андрей Травников поручил заранее резервировать участки под строительство дорог и других важных объектов. Фото Аркадия Уварова

— Владельцы земли должны понимать, что в будущем все равно на их территории будут проходить газопровод, дорога, строить объекты. Соответственно, они должны планировать свой бизнес, исходя из этой перспективы, — подчеркивает Андрей Травников.

Ревизия проводилась во всех 30 муниципальных районах Новосибирской области, а также в пяти городских округах и 26 городских поселениях. Она показала, что 34 муниципальным образованиям необходимо внести изменения в документы территориального планирования. Еще 23 муниципалитета сообщили об отсутствии такой необходимости, а четыре МО не представили данные — это администрации города Купино Купинского района, рабочего поселка Дорогино Черепановского района, рабочего поселка Коченёво Коченёвского района и рабочего поселка Линёво Искитимского района.

— Мы подготовили проект постановления правительства о внесении изменений в схему территориального планирования нашего региона. Надеемся, что в самое ближайшее время постановление будет утверждено, — сказал Иван Шмидт.

Глава региона дал поручение до 30 апреля сформировать «дорожные карты» по внесению изменений в документы территориального планирования. До конца мая нужно будет представить «дорожные карты» для подготовки документации по планировке территории. А до 30 июня предстоит определить объемы финансирования проектных работ, сроки исполнения мероприятий по бюджетному сопровождению, в том числе субсидирования муниципальных образований из бюджета Новосибирской области.

— Под особым контролем должна быть реализация знаковых социальных проектов, например спортивных. В ближайшее время в нашем регионе планируется строительство волейбольного центра и Ледового дворца спорта, — подчеркнул Андрей Травников. — Появление таких объектов вызовет повышенный интерес к прилегающим территориям. Наша задача — в интересах города внимательно посмотреть, что происходит вокруг земельных участков, прилегающих к будущим объектам, и спланировать гармоничное развитие этих территорий, не допустить появления объектов, которые не будут укладываться в общую концепцию.