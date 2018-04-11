Пилотный кластер ставят на крыло 

План работы по развитию инновационности во многом зависит от того, какое место наш регион занимает среди других субъектов Российской Федерации. Богатую информацию для размышлений в этом плане дают рейтинги, подчеркнула Ольга Молчанова, врио заместителя председателя правительства Новосибирской области — министра экономического развития. Наиболее известный из них — рейтинг Ассоциации инновационных регионов России. Команда АИРР использует методику, которую применяют в Евросоюзе, но переводит ее на российскую почву. При этом важно, что результаты рейтинга прошли открытое обсуждение с участием представителей федеральной власти и других экспертов.
Нужно серьезно разбираться
— С одной стороны, у нашего региона позитивная динамика, — поделилась подробностями Ольга Молчанова. — В 2014 году мы занимали 14-е место, в 2015 году — 11-е, в 2016 и 2017 годах — пятое. Кто над нами, помимо Москвы и Санкт-Петербурга? Татарстан и Томская область. Думаю, нам есть куда стремиться. Нужно проанализировать ситуацию и сделать все возможное, чтобы ее улучшить. Так, мы с вами очень часто гордимся, что Новосибирск — научный центр номер три в Российской Федерации, но с 2016 года у нас в рейтинге — четвертое место по научным исследованиям и разработкам. Томская область нас опережает, хотя не имеет такого объема научно-исследовательских институтов, как мы. В разделе «Инновационная деятельность» по итогам 2016 года мы занимали 17-е место, по итогам 2017 года — 24-е. То есть наши позиции ухудшились. Нужно разбираться, почему так произошло. Еще один известный рейтинг — национальный доклад «Высокотехнологичный бизнес в регионах России». В соответствии с ним Новосибирская область занимает восьмое место среди наиболее успешных регионов по развитию высокотехнологичного бизнеса, которые могут стать точками несырьевого роста российской экономики в долгосрочной перспективе. Таким образом, потенциал у нашего региона есть. Однако по высокотехнологичному экспорту первое место в рейтинге — у Томской области, а Новосибирская область в этом плане не отмечена совсем. Поэтому Ольга Молчанова посоветовала убрать снобизм и посмотреть, что именно томичи экспортируют, как им удалось создать столь востребованный продукт. Рейтинг Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» показывает, что динамика развития нашей области неровная, и высвечивает проблемные моменты. Среди них — низкие бюджетные затраты на науку и инновации, низкая результативность инновационной деятельности, недостаточная поддержка кадров в науке. По мнению экспертов — участников заседания, стратегия развития научно-производственного кластера «Сибирский наукополис» поможет более успешно использовать потенциал региона.
О проблемах и бонусах
Участниками кластера являются 250 организаций. Информация о них представлена на сайте «Сибирского наукополиса», который недавно модернизирован. Заместитель министра экономического развития региона Лев Решетников напомнил, что «дорожная карта» развития кластера разработана и многое реализовано. Из того, что не получилось, — создание четкой системы коммуникаций с участниками кластера. Этот вопрос предстоит решать в текущем году. — Самое интересное, что удалось сделать, — выстроить систему взаимодействия региональных институтов развития, которые теперь сфокусированы на компаниях кластера. Все институты проинформировали, чем они могут помочь, и теперь компании имеют возможность воспользоваться этой поддержкой, — сообщил Лев Решетников и заострил внимание на кадровой проблеме, которая сильно беспокоит многие новосибирские компании: — Через пять лет у нас просто не будет кадров для сферы биофарма, они активно уезжают в Томск. Да, на базе биотехнопарка есть магистратура, да, некоторые компании сами платят деньги за подготовку кадров. Тем не менее хотелось бы провести системную работу по всем нашим направлениям — биотех, биофарм, IT, высокотехнологичные медицинские изделия и услуги — и определить, какие кадры понадобятся в перспективе семи лет. Участие в конгрессно-выставочных мероприятиях, научных конференциях, инфотурах поможет продвинуть компании кластера на зарубежные рынки. Этот процесс будет проходить при господдержке. — Минэкономразвития Новосибирской области приступило к внедрению регионального экспортного стандарта, который направлен на увеличение несырьевого, неэнергетического экспорта, — сообщил Алексей Низковский, директор ГКУ НСО «Центр регионального развития». — Мы — единственный регион в Сибирском федеральном округе, который участвует в этом пилотном проекте, и у наших компаний есть бонус по сравнению с другими. Механизм работает следующим образом. Участникам кластера направляют запросы, предлагая указать, какие международные выставки и бизнес-миссии их интересуют. Список мероприятий дает Российский экспортный центр. В итоге выбор падает на проекты, заинтересовавшие максимальное число опрошенных, и компании, претендующие на поддержку государства, участвуют в конкурсе. Уже в апреле-мае представители бизнеса отправятся в Казахстан, Узбекистан, Южную Корею, Германию и Испанию. Показателем успеха будет считаться количество заключенных контрактов. Ольга Молчанова заверила, что у компаний, которым государство оплачивает участие в международных мероприятиях, будут и определенные обязательства. Есть несколько способов отработать деньги: создание рабочих мест, инвестиции в развитие производства и так далее. Детали взаимодействия отшлифовываются.
СПРАВКА
Научно-производственный кластер «Сибирский наукополис» — это комплекс взаимосвязанных предприятий и организаций, обладающих передовыми научными, технологическими, образовательными и предпринимательскими компетенциями. «Сибирский наукополис» сформирован на основе действующего в регионе инновационного кластера информационных и биофармацевтических технологий, а также добавления нового направления — высокотехнологичной медицины. Проект развития «Сибирского наукополиса» определен как приоритетный в рамках программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. Как отмечал врио губернатора Андрей Травников, развитие кластера особенно актуально в свете поддержанного Президентом России Владимиром Путиным проекта «Академгородок 2.0».
Опубликовано в газете «Советская Сибирь» №15 от 11 апреля 2018 года