Жерар Клеман: Организатор фестиваля воздушных змеев во Франции о чокнутости, терроризме и ветре в Янтарном 

Берк-сюр-Мер — небольшой город с 15 тысячами жителей на берегу пролива Ла-Манш. Ехать до него от Парижа — немного больше трёх часов. Основа его экономики — туризм. В конце 19-го века здесь лечили туберкулез прогрессивными по тем временами методами и даже считают себя одними из основоположников талласотерапии. Здесь были лечебницы и императорская больница. На этом ла-маншском курорте бывали художники Буден и Моне, отдыхал русский императорский двор, в том числе Распутин и цесаревич Алексей. На местных дюнах проводили свои эксперименты первые в мире авиаторы, среди них — русский пилот Древицкий, и здесь же был сделан первый в истории фотоснимок, снятый с воздушнго змея., Как и в случае с Кёнигсбергом, Вторая мировая война была немилосердна к северофранцузским краям — город сильно пострадал., В сочетании с упадком местной рыболовецкой отрасли, Берк-сюр-Мер встал перед необходимостью поиска новых идей, способных дать краю развитие. Этой идеей стал международный фестиваль воздушных змеев, директором которого является Жерар Клеман, впервые посетивший Россию и начавший знакомство с ней сразу с Калининграда., Жерар Клеман выступал на Неделе института «Стрелка» в Калининграде в рамках проекта #ОТКРОЙГОРОД., Фото: Артём Килькин, департамент туризма Па-де-Кале