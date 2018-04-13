«Русал» заявил, что не будет просить у акционеров мандат на дуэль за пакет «Норникеля»

"В связи с включением компании в список OFAC (санкционный список минфина США — прим. ТАСС) компания считает, что запрос на мандат касательно потенциальной процедуры shoot out (дуэли за акции «Норникеля») в настоящее время не соответствует интересам компании и акционеров", — говорится в сообщении.

В пятницу Потанин, владеющий 32,9% акций в ГМК, заявил в интервью Financial Times , что не будет применять механизм «русской рулетки» с другим крупным акционером компании Олегом Дерипаской ("Русал" владеет 27,8% в ГМК). Интервью было дано еще до введения санкций США в отношении Олега Дерипаски и его активов 6 апреля.

В феврале «Русал» объявил о намерении получить согласие большинства акционеров и держателей бондов на участие в «дуэли» с Whiteleave — структурой «Интерроса» Владимира Потанина, другого крупного акционера «Норникеля».

Ранее Олег Дерипаска отказался от выдвижения в совет директоров «Норникеля». Он номинировался в совет директоров ГМК на фоне возобновившегося давнего спора с другим крупным владельцем «Норникеля» — Владимиром Потаниным. Спор возобновился в феврале этого года, когда другой российский бизнесмен — Роман Абрамович решил продать 4% акций в «Норникеле». «Русал» в Высоком суде Лондона потребовал запретить эту сделку.

Однако на последнем заседании 8 марта стороны достигли договоренности о том, что Crispian — компания Абрамовича — сможет продать 4-процентный пакет акций. При этом стороны оговорили, что если на следующем заседании суд признает сделку противоречащей акционерному соглашению, продажа будет отменена и акции вернутся во владение Crispian. Адвокат одной из сторон пояснял журналистам, что сделка по продаже 1,9% «Русалу» и 2,1% Whiteleave Владимира Потанина может быть осуществлена в любой момент, начиная с 8 марта. Сам «Русал» сообщал, что также получил оферту от Crispian, но готов принять ее, если она «имеет законную силу в соответствии с условиями акционерного соглашения».

15 марта «Интеррос» Потанина закрыл сделку по приобретению 2,1% акций «Норникеля» у компании Crispian Абрамовича.