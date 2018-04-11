Тюменские ученые помогли рекультивировать два песчаных карьера в арктической тундре

ТЮМЕНЬ , 11 апреля. / ТАСС /. Специалисты НИИ экологии и рационального использования природных ресурсов (РИПР) Тюменского государственного университета (ТюмГУ) разработали технологию, благодаря которой удалось успешно рекультивировать два песчаных карьера общей площадью более 50 га в тундре Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе вуза.

По словам экспертов, процесс запесочивания является одной из острейших проблем северных районов Западной Сибири, он сопровождается коренной перестройкой экосистем и грозит их полным уничтожением. Закрепление растениями песка будет способствовать зарастанию и увеличению видового разнообразия. Кроме того, уносимый ветром песок может попасть в реки, в результате чего пострадают не только наземные экосистемы, но и весь водосборный бассейн.

"Исследователи вуза на протяжении трех лет занимаются изучением проблемы опустынивания северных регионов и факторов формирования песчаных пустынь в Арктике. В рамках научного проекта разрабатываются технологии рекультивации оголенных песков и песчаных карьеров, при этом научные разработки применяются и в практических делах: сотрудники НИИ за это время успешно рекультивировали два песчаных карьера в Пуровском и Тазовском районах ЯНАО, общая площадь карьеров — более 52 га, заказчиком работ выступило АО «Роспан Интернешнл», которое оплачивало все работы", — сказала собеседница агентства.

Актуальность направления подтверждена грантом Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

Весной 2017 года ученые университета организовали экспедицию к песчаным раздувам в ЯНАО и с помощью беспилотного летательного аппарата, оснащенного фотокамерой с высоким разрешением, изучили рельеф территории, что позволило получить 3D-модели участков поверхности.